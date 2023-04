Redmi Note 12 Pro 4G: ufficiale il medio-gamma completo di Xiaomi

Assieme al Redmi Display A22 ed allo smartphone Redmi Note 12s 4G, Xiaomi ha presentato anche lo smartphone Redmi Note 12 Pro 4G, diversi in molti punti dalla sua variante 5G.

Redmi Note 12 Pro 4G, come il compagno di presentazione, ha un display forato centralmente in alto e un piccolo mento, lo scanner per le impronte digitali messo di lato nel pulsante di accensione mentre, sul retro viene posto uno square propone due fori di grande dimensione e uno piccolo, assieme al Flash LED. Il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD a 1080 x 2400 pixel: il refresh rate, in omaggio anche ai gamers e a scorrimenti molti fluidi, è di 120 Hz.

Anteriormente, la fotocamera è ancora da 12 megapixel. Dietro, la fotocamera è ben quadrupla. Rimangono, nel comporla, alcuni sensori del 12s. C’è il sensore principale da 108 megapixel (video in 4K), e quello ultra grandangolare da 8 megapixel. Qui il sensore da 2 megapixel è per la profondità visto che alla funzione macro ne viene assegnato un altro, almeno da 5 megapixel, per migliori ingrandimenti sul micro mondo che ci circonda. La sezione audio conferma il mini-jack da 3.5 mm e il duo di speaker per un output sonoro stereo. Da segnalare che la collaborazione con Dolby ha portato, a livello multimediale sia il supporto al Dolby Atmos che quello al Dolby Vision.

Un massimo di 8 GB di RAM, partendo da un minimo di 6, e 128 GB di storage, supportano il chipset octacore (2,3 GHz) qui però di scuola Qualcomm, rappresentato dallo Snapdragon 732G con una potenziata scheda grafica Qualcomm Adreno 618 e un circuito per l’intelligenza artificiale (il Qualcomm AI Engine di 4a generazione). La batteria da 5.000 mAh, qui, ha la carica rapida a ben 67W via microUSB Type-C e quindi è mediamente capiente e più rapida nel rabboccarsi.

Per la sezione connettività ci sono poche novità. Redmi Note 12 Pro annovera il Dual SIM, il 4G VoLTE, il Wi-Fi ac/5, il Bluetooth 5.1, il GPS, l’NFC, e l’emettitore di infrarossi. La scelta del sistema operativo ha previsto l’applicazione dell’interfaccia MIUI 13 sulla versione 12 di Android. Attualmente, in alcune regioni orientali e meridionali d’Europa questo smartphone viene prezzato a 329 euro.