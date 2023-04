Ufficiale il medio-gamma Redmi Note 12s con 108 megapixel

Lo scorso Marzo, Xiaomi ha annunciato in Europa gli smartphone, già noti in Cina (ov’è presente pure la versione Turbo), della serie Redmi Note 12, formata da quattro esemplari con processo MediaTek o Qualcomm, e array fotografico sino a 200 megapixel. Nelle scorse ore, sempre anche in Europa, sono arrivati altri due smartphone della medesima serie, rappresentati dai Redmi Note 12s e 12 Pro 4G.

In questo mini recap ci occuperemo del primo modello presentato da Xiaomi che, nel medesimo evento, ha presentato anche lo schermo Redmi Display A22. Redmi Note 12s, con un piccolo mento e cornici abbastanza sottili sugli altri 3 lati, ha un frontale con il classico foro alto al centro: di lato si trova lo scanner per le impronte digitali e dietro un lingotto con un sensore più grande bene evidente e due altri sensori minori, oltre al Flash LED. Lo chassis è moderatamente impermeabile secondo lo standard IP53 ed è cadenzato nelle tre nuance Ice Blue, Onyx Black e Pearl Green.

Il display è un pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione Full HD da 2400 x 1080 pixel, secondo un refresh rate di 90 Hz. La fotocamera anteriore si conserva, come nel resto della serie, a 16 megapixel. La tripla fotocamera posteriore ha un sensore principale da 108 megapixel, uno ultra grandangolare da 8 megapixel e uno per le macro da 2 megapixel. La sezione audio annovera di base due speaker stereo, ma è possibile ascoltare l’audio anche in privato.

Ciò avviene grazie al mini-jack da 3.5 mm per l’audio cablato (cuffie e auricolari vecchio stile): vi è comunque il Bluetooth 5.1 per le canoniche connessioni audio senza fili.

Corredato da 8 GB di RAM (+ 5 GB di RAM virtuale), e da 128, 256, 512 GB di storage (espandibile sino a 1 TB via microSD), opera il chipset octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G96, realizzato a 12 nanometri, con ARM Mali-G57 MC2 come GPU. Tale configurazione è sufficiente per supportare l’interfaccia MIUI 14 però basata su Android 13. La batteria fornisce 5.000 mAh di energia, prontamente rabboccabile grazie alla ricarica rapida da 33W. L’array delle connettività comprende nel Redmi 12s anche il Dual SIM con 4G VoLTE, il Wi-Fi 5/ac, gli infrarossi per la funzione telecomando, l’NFC per i pagamenti contactless, il GPS e la microUSB Type-C. Il prezzo è di 289 euro.