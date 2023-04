Redmi Display A22: ufficiale il monitor da ufficio più economico di Xiaomi

Xiaomi ha annunciato, per ora nel mercato cinese, quello che è il display più economico del suo assortimento: si tratta del Redmi Display A22, che è attualmente in prevendita sull’e-commerce JD.com al prezzo di che, cambio alla mano, corrispondono a circa 49 euro.

Esteticamente, il monitor Redmi Display A22 della casa madre Xiaomi può essere agganciato a una parete o posto sulla sua staffa, regolabile in inclinazione in avanti e indietro. Tecnicamente, propone uno schermo LCD da 21,45 pollici di diagonale, redatti secondo una risoluzione Full HD da 1920 × 1080 pixel, con i LED allineati verticalmente (trattandosi di un pannello di tipo VA). Gli angoli visuali sono comunque buoni, pari a 178 gradi.

Secondo la scheda tecnica, questo monitor ha una profondità colori a 8-bit e supporta il color gamut (gamma colori) sRGB quasi totalmente, sino al 99%. Redmi Display A22 ha una luminosità dichiarata in 250 nits, non troppo elevata. Il rapporto di contrasto, invece, ammonta al valore di 3000: 1.

Il refresh rate del monitor Redmi Display A22, da 75 Hz, è più elevato del normale 60 Hz, ma non pari, per supporto al gaming, a un modello che sia almeno da 90 Hz. Nel prodotto in questione non è mancata l’attenzione al comfort visivo visto che è stata implementata una tecnologia di oscuramento CC globale e constatato il fatto che vi è la certificazione TÜV Rheinland in merito al controllo dell’emissione della luce blu (responsabile di danni alla cornea, alla congiutiva, al cristallino e alla retina).

Adatto a un lavoro di ufficio, il Redmi Display A22 annovera diverse porte celate sul retro, tra cui HDMI e D-Sub (in pratica una VGA a 15 pin che porta il segnale al video). Al momento non sono noti i piani di distribuzione del presente terminale di output anche nei mercati esterni a quello cinese.