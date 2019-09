Redmi 8A: ufficiale il nuovo entry level di scuola Xiaomi

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Sostanzialmente noto da almeno una settimana, non per questo il Redmi 8A presentato oggi in India si è fatto apprezzare di meno: anzi. Considerando il prezzo molto basso, ed il suo quasi sicuro arrivo anche in Italia tra qualche mese, magari in tempo per Natale, potrebbe essere un eccellente best buy anche dalle nostre parti.