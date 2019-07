Redmi 7A arriva (finalmente) in Italia. Ecco prezzi, data di uscita e versioni disponibili

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - Xiaomi Redmi 7A è uno smartphone particolarmente economico, forse anche troppo. Il prezzo basso, infatti, giustifica alcune scelte hardware che, a seconda dell'utente, potrebbero essere più o meno pesanti nell'utilizzo quotidiano. La single-camera posteriore ne è un esempio come il display non molto risoluto (non si arriva nemmeno al FullHD). Insomma, consiglio l'acquisto di tale smartphone solo da parte di chi non ne faccia un grande uso (per esempio, tale prodotto può essere adatto ad un pubblico di pensionati oppure potrebbe essere ideale come primo smartphone per il proprio figlio).