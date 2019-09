Realme XT: in arrivo con ricarica VOOC, sensore da 64 mpx e scanner in-display

Dopo il varo dei Realme 5 e 5 Pro, il sottobrand economico di Oppo, ennesimo marchio della galassia BBK Electronics, ha annunciato, in modo curioso, visto che il tutto è avvenuto tramite una banale twittata, il nuovo smartphone medio-gamma Realme XT con, al seguito, una formidabile postcamera principale da 64 megapixel

Realme XT (158.7 x 75.16 x 8.55 mm, per 183 grammi) si avvale della protezione vitrea Gorilla Glass 5 tanto sul frontale, contraddistinto da un notch a goccia quanto sul retro, con gradiente nelle colorazioni Pearl Blue e Pearl White (in stile P30 Pro). I pulsanti, di accensione (con finitura gialla), il bilanciere del volume, e lo slot per inserire due SIM e una concomitante microSD, sono situati tutti a destra.

La sezione multimediale del Realme XT principia ovviamente sul davanti, con un display AMOLED da 6.4 pollici, in risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel), e la selfiecamera (Sony IMX471), da 16 megapixel: quest’ultima dispone della stabilizzazione elettronica al pari della multicamera posteriore, incolonnata a sinistra.

Proprio la quadrupla postcamera presenta una delle novità più attese per il segmento cameraphone, il sensore (Samsung GW1, lo stesso del Redmi Note 8 Pro) da 64 megapixel (f/1.8, messa a fuoco PDAF, con pixel da 0.8 micron che in sede di Pixel Binning arrivano a 1.6 con scatti da 16 megapixel finali, e Nightscape per la fusione di più esposizioni in una foto con maggiori dettagli anche con poca luce). A seguire operano un sensore ultragrandangolare (119°) da 8 megapixel (f/2.2), e due sensori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e uno per l’effetto Bokeh. Lato audio, si beneficia, nel Realme XT, di un jack da 3.5 mm.

Un po’ più migliorato rispetto al 710, l’octacore (2.3 GHz) Snapdragon 712 opera con una GPU Adreno 616, avvalendosi di RAM LPDDR4X e di storage UFS 2.1: nello specifico, le combinazioni mnemoniche con le quali è offerto il Realme XT sono 3, ovvero da 4+64, 6+64 GB, ed 8+128 GB.

Con la sicurezza affidata ad uno scanner biometrico in-display, il segmento connettività del Realme XT si mostra aggiornato, stante la presenza del Wi-Fi ac dual band, del Bluetooth 5.0, del 4G, e del GPS (con A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo), ma non completo, vista la mancanza di un modulo NFC. La batteria, invece, non si fa mancare nulla, essendo sia capiente, con 4.000 mAh, che veloce a ricaricarsi, in virtù del VOOC 3.0 da 20W.

Ancora non pervenuto il listino, né il timing preciso dell’esordio, il Reame XT, al momento dell’arrivo effettivo sul mercato farà sfoggio della sua sempre più convincente ColorOS 6.0.1. basata su Android Pie 9.0.