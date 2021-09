Realme V11s 5G: ufficiale con nuovo processore, diversi colori e RAM espansa virtualmente

Non conosce requie il marchio Realme del gruppo cinese BBK che, dopo aver sfoderato i nuovi Realme Narzo 50a e 50i in India, nel mercato natio ha schierato l’accessibile, ma non privo d’interesse, Realme V11s 5G, evoluzione del modello senza “s”, ma con un look che richiama anche quello del Realme 8s.

Animato da Android 11 sotto Realme UI 2.0, il Realme V11s 5G vanta un retro con finitura a specchio applicata alle colorazioni nero e viola: il davanti, causa un mento non ottimizzato al massimo, assegna solo l’88,7% al display LCD IPS da 6.52 pollici, risoluto in HD+ secondo un rapporto panoramico a 20:9. La selfiecamera, nel notch a goccia, è da 8 megapixel (f/2.0): di lato si trova, a destra, lo scanner per le impronte digitali (sblocco in 0.3 secondi) mentre, sul basso, vicino alla microUSB Type-C, è presente un mini-jack da 3.5 mm per auricolari o cuffie con cavo.

Dietro, un modulo rettangolare inganna un po’ l’utente visto che conferma le due fotocamere del predecessore, con un sensore principale da 12 (f/2.2) e uno secondario da 2 (f/2.4) per la profondità.

Conferite le connettività al Dual SIM, al 4G, al 5G standalone e non, al Bluetooth 5.1 e al Wi-Fi ac, il Realme V11s 5G consente i pagamenti contactless via NFC, e assolve alla geolocalizzazione via GPS: rispetto al passato, ora è di stanza il processore MediaTek Dimensity 810, che fa affidamento su 128 GB di storage, ampliabile sino a un massimo di 1 TB. Nel V11s è anche la RAM a potersi espandere in virtù della tecnologia Dynamic RAM Expansion, che porta i 4 GB fisici a 5 GB e i 6 GB fisici a 11 in particolari circostanze molto impegnative.

Ad un prezzo di 1.399 yuan (184 euro) per il modello da 4+128 GB, e di 1.599 yuan (210 euro) per l’iterazione da 6+128 GB, la scheda tecnica del RealmeV11s 5G comprende anche una non removibile batteria 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W.