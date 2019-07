Realme 3i: nuovo entry level giovanile, attento alle foto, con ottimo rapporto qualità-prezzo

Concretizzando i tanti dettagli disseminati nel corso delle ultime settimane, come un novello Pollicino digitale, il brand cinese Realme, spin-off low cost di Oppo (e sempre parte della galassia BBK Electronics), ha ufficializzato in India – assieme al già noto modello di fascia medio/alta Realme X (anche nell’edizione limitata dedicata a Spider-Man, e nella Master Edition ispirata ai motivi grafici dell’aglio e della cipolla) – il nuovo entry level Realme 3i.

L’esordiente Reame 3i dedica al frontale, protetto dal vetro Gorilla Glass 3, l’88% della superficie anteriore visto che i benefici del notch a goccia sono in parte attenutati da un mento ancora troppo visibile: posteriormente, una doppia fotocamera, con sensori simili a quelli dell’Ulefone P6000 Plus, è posta verticalmente a sinistra, più in alto rispetto allo scanner biometrico centrale, su una superficie in policarbonato che, redatta nelle colorazioni Diamond Red (la più vivace, con un blu in basso che passa per il viola intermedio finendo con lo sfumare nel rosso in alto), Diamond Black, e Diamond Blue, esibisce delle figure geometriche a forma di diamante. Come di consueto, a destra, oltre il baricentro, si trovano il bilanciere volumetrico ed il tasto di power on/off, mentre in basso risultano presenti il jack da 3.5 mm (con Radio FM), la microUSB 2.0, ed uno speaker mono.

Il display del Realme 3i è un pannello LCD IPS da 6.22 pollici, con risoluzione HD+, declinata secondo l’aspetto panoramico a 19:9, dovuta al waterdrop quale sede della selfiecamera, da 13 megapixel (f/2.0), con face unlock: grazie alla collaborazione con la casa madre, la doppia fotocamera, da 13 (f/1.8, con stabilizzazione digitale dei video, a 1080p@30fps) + 2 (profondità) megapixel, beneficia delle feature “Chroma Boost” (esaltazione della saturazione) e “Nightscape” (modalità notturna con scatto a raffica da 10 foto per recuperare i dettagli, resi evidenti anche dal Flash LED, e riduzione concomitante del rumore).

Altro prestito dal Realme 1, oltre alla grafica per la coverback, è il processore octacore (2 GHz) Helio P60, proposto da MediaTek assieme alla scheda grafica Mali-G72 MP3 di ARM: per RAM e storage (espandibile via microSD di altri 256 GB), le configurazioni sono da 3+32 e 4+64 GB. Passando al set di connettività, il Realme 3i mette in campo una doppia SIM con il 4G, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2, ed il GPS (Glonass): il tutto è energizzato a dovere dalla batteria che, esauriti i 4.230 mAh di capienza, può ricaricarsi rapidamente a 10W.

Lato software, infine, la scelta per il Realme 3i è ricaduta su Android Pie 9.0 che, grazie all’interfaccia Color OS 6, guadagna la navigazione a gesture, l’app drawler (sempre più diffuso anche tra i brand cinesi), e varie app preinstallate, tra cui le social WhatsApp, Facebook, Messenger, Facebook Lite, il pacchetto di produttività WPS Office, l’hub di notizie NewsPoint, e quello per gli e-book Web Novel.

Capitolo prezzi e distribuzione. In attesa del probabile arrivo in Italia, ove è già sbarcato il Realme 3 Pro, il Realme 3i è prezzato – per il mercato indiano – a circa 100 euro (7.999 rupie) per la variante 3+32, ed a pressappoco 130 euro (9.999 rupie) per quella da 4+64 GB.