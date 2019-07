Ulefone P6000 Plus: ufficiale il battery phone entry level con doppia fotocamera posteriore

A fronte della corsa ad equipaggiare gli smartphone con un numero sempre più elevato di fotocamere, Ulefone opta per l’implementazione del fattore autonomia, con l’ufficializzazione del nuovo battery phone Ulefone P6000 Plus, proposto con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ulefone P6000 Plus, allestito in tre colorazioni (oro, nero, e Twilight con gradiente dal viola al blu), abbandona il notch per proporre un classico frontalino quale location per la capsula auricolare e la selfiecamera: il retro opta per un allineamento verticale destinato alla doppia fotocamera e al logo aziendale. In basso, invece, campeggia una tradizionale porta microUSB 2.0, ma con OTG (es. per collegare pennette USB ed espandere la memoria di archiviazione) ed un jack da 3.5 mm per le cuffie che, per altro, non sottrae spazio alla maxi batteria in dotazione.

Il frontale dell’Ulefone P6000 Plus esibisce un display LCD da 6 pollici con risoluzione HD (1440 x 720 pixel), aspetto panoramico a 18:9, e bassa densità cromatica (268 PPI, con pixel – quindi – leggermente visibili ad una normale distanza dagli occhi), mentre la selfiecamera arriva a 5 megapixel interpolati (2 reali, f/2.0), messi a disposizione sia del veloce (0.2 secondi) Face Unlock (con 512 punti facciali), che degli autoscatti (con 5 livelli di abbellimento, ed effetto Ritratto). Il retro, oltre allo rapido (0.1 secondi) scanner per le (5) impronte digitali, posto in basso, propone verticalmente – a lato del Flash Dual LED – una doppia fotocamera, da 13 (8 reali, f/1.8)) + 5 (profondità) megapixel, beneficiata da una modalità di scatto notturno (grazie all’allungamento dei tempi di esposizione) e da una modalità di scatto UHD (upscaling delle foto sino a 32 megapixel, con annesso peso di 10 MB cadauna).

A confermare la fascia entry level dell’Ulefone P6000 Plus, la scelta del processore quadcore (1.5 GHz) Mediatek MT6739, già visto a bordo del rivale Umidigi A3 Pro, qui predisposto in tandem con la GPU PowerVR GE8100: la RAM, da 3 GB, supporta il multi-tasking tra almeno 2 o 3 applicazioni, mentre lo storage, da 32 GB, è espandibile a 128 GB (sacrificando la seconda SIM).

In tema di connettività, l’Ulefone P6000 Plus include il Dual SIM ibrido con 4G VoLTE su ambedue le schedine telefoniche, il GPS (con Glonass), il Bluetooth 4.0, ed il Wi-Fi n dual band: la batteria, provvista anche di reverse charging, supera i 6.000 mAh e, con i suoi 6.350 mAh caricabili in circa 2 ore (grazie al fast charge a 5V/2A), permette di ottenere 5 giorni in uso medio, traducibili in 64 ore di telefonate, 48 ore di riproduzione musicale, 12 di playing video, e 1.200 ore di stand-by.

Capitolo software. In questo caso, l’Ulefone P6000 Plus si avvale di Android Pie 9.0, con qualche leggera implementazione a livello di gesture (con scorciatoie attivabili premendo il tasto di attivazione, o utilizzando lo scanner biometrico posteriore). Attualmente, Ulefone P6000 Plus è proposto in commercio attraverso diversi importatori, tra cui Bangood, il cui street price parte da 84.21 euro (con sconto del 22%, tra il 14 e il 22 Luglio, rispetto al prezzo finale di 107.42 euro).