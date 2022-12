Realme 10s: ufficiale il medio-gamma con certificazione Hi-RES e 5G

Ascolta questo articolo

La serie Realme 10 comprendeva già 4 modelli di smartphone, tra cui il Realme 10 4G, il Realme 10 5G, i Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+, e ora si è arricchita, per il momento in Cina, anche del modello Realme 10s, alquanto imparentato col modello Realme 9i 5G.

Il nuovo Realme 10s misura 164,4 × 75,1 × 8,1 mm per pesa 191 grammi ed è calibrato nei colori streamer blue e crystal black. Di lato presenta lo scanner per le impronte digitali: davanti, il waterdrop in alto ospita una selfiecamera da 8 megapixel con angolo visuale a 77°, apertura a f/2.0, clip catturate a 1080p@30fps. Il resto dello spazio, sopra un piccolo mento, tocca al display LCD IPS, un pannello da 6.6 pollici allungato in un rapporto a 20.06:9 secondo una risoluzione pari a 2408 x 1080 pixel, con 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, 401 PPI di densità di pixel per pollice, 1500:1 di contrasto e 400 nits di luminosità massima.

Il retro perde la macro rispetto al modello originario e conserva solo il sensore per la profondità, da 2 megapixel, accanto al sensore principale da 50 megapixel (26.9 mm equivalente, f/1.8, 77° FOV, obiettivo a 5 elementi). L’altoparlante è mono, ma è potenziato e vanta la certificazione Hi-Res.

Il processore per il 5G, l’octacore MediaTek Dimensity 810 lavora con 8 GB di RAM LPDDR4X, virtualmente espandibili di 6 GB, e con 128 o 256 GB di storage UFS 2.2, ampliabili via microSD sino a 1 TB. Sul piano energetico, la batteria, da 5.000 mAh, viene ricaricata via Type-C piuttosto velocemente, a 33W. La scheda tecnica del Realme 10s si completa con anche il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi ac dual band, e il mini-jack da 3.5 mm. Manca l’NFC.

Animato da Android 12 sotto Realme 3.0, il Realme 10s è venduto a circa 150 euro, 1.099 yuan, per la combo da 8+128 GB, e a circa 175 euro, i 1.299 yuan, per quella da 8+256 GB.