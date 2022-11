Realme 10 4G: ufficiale il gaming phone di fascia media

Ascolta questo articolo

Tra poco più di una settimana, Realme presenterà in Cina la famiglia di smartphone Realme 10, con focus sul Realme 10 5G, sul Realme 10 Pro e Pro+: nel frattempo, in Indonesia. ha presentato il Realme 10 4G.

Il Realme 10 4G (159,9 x 73,3 x 7,95 mm per 178.5 grammi) ha una scocca redatta nei colori alternativi Clash White e Rush Black con un trattamento posteriore anti impronte e per una miglior presa: i frame laterali sono piatti, mentre frontalmente si nota un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, e sul retro due spioncini un po’ sporgenti sulla sinistra, senza bumper contenitivo, rappresentano la dual camera in dotazione. Estetica a parte, le specifiche rendicontano di un ottimo display con Always-On-Display (AOD) a disposizione per risparmiare energia.

Nella fattispecie del Realme 10 4G si tratta, sotto un vetro Gorilla Glass 5 protettivo, di un pannello Super AMOLED da 6.4 pollici, risoluto a 2400×1080 pixel, quindi in FullHD+, secondo un aspect ratio a 20:9, con refresh rate da 90 Hz e touch sampling a 360 Hz, luminoso sino a un massimo di 1.000 nits di picco, con 4.000.000:1 di contrasto. Nell’angolo alto a sinistra, la selfiecamera si basa su un sensore da 16 megapixel. Collocato di lato lo scanner per le impronte digitali, il Realme 10 4G sul retro pone una dual camera con un sensore secondario da 2 megapixel, in bianco e nero, e un sensore primario da 50 megapixel. A beneficio delle foto, l’algoritmo Color AI assicura maggiori dettagli e colori vividi mentre la tecnologia ProLight assicura buone foto di notte. L’audio può contare su speaker UltraBoom per un audio aumentato del 200% e sul jack audio da 3.5 mm in basso.

Onde offrire prestazioni da gaming stabili, il Realme 10 4G opta per il processore octacore (2.2 Ghz) realizzato con litografia a 6 nanometri MediaTek G99, accreditato di oltre 400mila punti su AntTuTu, capace di assicurare, rispetto alla precedente generazione, un aumento complessivo delle performance del 40%. La RAM, da LPDDR4x, gode dell’espandibilità virtuale di altri 8 GB, mentre lo storage è del tipo UFS 2.2 (espandibile di 1 TB via microSD): in conseguenza di ciò, PUBG può essere eseguito a 40 frame per secondo e le app si aprono molto velocemente.

La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente via SuperVOOC da 33W: le connettività di bordo sono il 4G VoLTE, il Wi-Fi ac, il GPS, il Bluetooth 5.1 e l’NFC: per il sistema operativo, c’è Android 12 sotto la Realme UI 3.0. In chiusura, l’azienda ha comunicato – per le 5 configurazioni da 4/64, 4/128, 6/128, 8/128, 8/256 GB – i rispettivi prezzi pari a 229, 249, 269, 279 e 299 dollari.