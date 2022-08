Realme 9i 5G: ufficiale il medio-gamma con Laser light design e street photography

Ascolta questo articolo

Al da poco conclusosi evento indiano di Realme, il brand cinese di BBK ha presentato, tra le altre cose, ma in assenza del Watch 3 Pro (“Coming soon“), la versione 5G e più potente dello smartphone Realme 9i di inizio anno.

Il Realme 9i 5G (8.1 mm di spessore per 187 grammi di peso) ha un frontale con notch a goccia, cornici contenute su 3 lati (mento escluso), un microfono in alto e, in basso, il mini-jack da 3.5 mm, la microUSB Type-C e uno dei due speaker stereo. I bordi sono piatti: su quello di sinistra c’è il bilanciere del volume mentre, a destra, il pulsante d’accensione fa da scanner per le impronte digitali. Il retro, privo di bumper, redatto nei colori Metallica Gold e Rocking Black, è stilato secondo il Laser light design (in sostanza, “luccica quando porti il ​​telefono alla luce“).

Nel Realme 9i 5G, è integrato frontalmente un display da 6.6 pollici, tramite un pannello LCD IPS risoluto in FullHD+ (da 1.080 x 2.412 pixel), con 400 PPI di pixel per pollice, 20:9 di rapporto panoramico, 90 Hz di refresh rate, 180 Hz di touch sampling, accreditato della resa di 16,7 milioni di colori.

La selfiecamera del Realme 9i 5G è da 8 megapixel (f/2.0): il retro propone una triplice fotocamera, con due anelli grandi e un “bottoncino” di lato: il sensore principale è da 50 megapixel (f/2.8), mentre quello secondario è da 2 megapixel (f/2.4) per le macro (a 4 cm), e quello terziario è da 2 megapixel, per la profondità (messo al posto di quello monocromatico della versione 4G). L’app fotocamera, secondo quanto emerso, mette a disposizione alcune feature alla moda, come i filtri bellezza AI, e la modalità street photography 2.0.

Lo Snapdragon 680 del modello 4G qui cede il posto all’octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 810 realizzato a 6 nanometri, e messo in coppia con la GPU Mali-G57 MC2: la RAM del Realme 9i 5G, da 4 o 6 GB, può essere espansa virtualmente di 5 G, mentre lo storage, da 64 o 128 GB, guadagna l’ampliamento via microSD (max 1 TB). Incrociando le memorie, le combinazioni messe in commercio sono due, da 4 + 64 GB (14.999 rupie o circa 185 euro) e da 6 + 128 GB (16.999 rupie, circa 210 euro).

Sul versante energetico, il Realme 9i 5G si affida ancora a una batteria da 5.000 mAh, ma la ricarica rapida (DART) cala rispetto al modello 4G (33W, 50% recuperato in 31 min), essendo nel modello attuale pari a 18W. Animato da Android 12 sotto l’interfaccia realme UI 3.0, il nuovo smartphone Realme 9i 5G prevede, infine, il Dual SIM, il Wi-Fi ac dual-band (hotspot), il Bluetooth 5.2 LE (A2DP), e il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo).