Rakuten Big: ufficiale il medio-gamma 5G con selfiecamera sotto il display

In occasione del lancio del proprio piano dati 5G “UN-LIMIT V”, la divisione “mobile” del brand nipponico Rakuten (attivo anche negli ebook-reader, tramite Kobo e Tolino) ha annunciato un nuovo smartphone, il Rakuten Big che, per dimensioni, si pone agli antipodi del precedente Rakuten Mini di inizio anno.

Rakuten Big (bianco, nero, e rosso cremisi, con quest’ultimo previsto per Novembre) si avvale del suo oblungo chassis (174 x 80 x 9 mm, per 227 grammi), della capsula auricolare quasi nascosta nell’esile cornice superiore, e dello scanner biometrico nascosto sotto la superficie frontale, per proporre un impressionante OLED display da 6.9 pollici risoluto in FullHD+ (2460 x 1080 pixel) che, al pari dello ZTE AXON 20 (brand che ha realizzato tecnicamente anche questo device, come desumibile dal suo manuale di istruzioni), cela la selfiecamera, da 32 megapixel (priva di face unlock), sotto il display, decisamente invisibile, in particolar modo durante la visualizzazione dei giochi o dei filmati.

Sul retro dello chassis, impermeabile (IP68), Rakuten Big propone, a isola, all’interno di una sorta di pillolotto ellittico, una quadcamera, da 64 (principale, grandangolo), 8 (ultragrandangolo), 2 (macro), 2 (profondità) megapixel: il Flash LED si trova poco sotto, ben mimetizzato nella variante bianca.

Tra il lato A ed il lato B, da questi ultimi custodito opera il processore octacore Qualcomm Snapdragon 765G, supportato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage espandibili (via microSD, di altri 256 GB), con l’energia che viene fornita dalla batteria, dimensionata a 4.000 mAh e caricabile via microUSB Type-C (ma non tramite il wireless charging). Ne completano la scheda tecnica l’eSIM con 4 e 5G VoLTE (sub 6 e onde millimetriche), l’NFC per i pagamenti contactless, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1, ed il jack da 3.5 mm.

Rakuten Big sarà in commercio prossimamente, con a bordo Android 10, partendo dal mercato Giapponese, ove verrà proposto a 69.800 yen, corrispondenti – cambio alla mano – a pressappoco 566 euro.