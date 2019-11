Qin AI Assistant Pro: ufficiale il nuovo feature phone patrocinato da Xiaomi

Dopo aver sfruttato il proprio crowdfunding Youpin per lanciare i predecessori Qin 1 e Qin AI Life 4G, Xiaomi ha sfruttato lo stesso escamotage per proporre un nuovo feature phone, questa volta senza tastiera fisica, in collaborazione col partner Duoqin Technology Co., Ltd, rappresentato dal nuovo Qin AI Assistant Pro.

Il nuovo arrivato, presto in vendita probabilmente su Jingdong (JD.com, come le prime due edizioni), ad un prezzo che non dovrebbe allontanarsi troppo dagli 85 dollari (599 yuan), ha un telaio in policarbonato che ricorda non poco quello dei Pixel 2 di Google, con un mento sporgente sul frontale, ed un colore bianco dal quale si distingue un pulsante rosso sulla destra (posto sotto il bilanciere del volume, ma appena sopra quello d’accensione).

Quest’ultimo, però, nel caso specifico, più che di sbloccare il display, si occupa di lanciare l’assistente virtuale autoctono XiaoAI, al quale spetta il compito (secondo TechGenyz), avvalendosi di un emettitore d’infrarossi, di coordinare più di 100 elettrodomestici smart raggruppati in 12 differenti categorie.

Estetica a parte, il Qin AI Assistant Pro si presenta con un touchscreen da 5.05 pollici risoluto a 576 x 1440 pixel che, complice il singolare aspetto panoramico a 22.5:9, risulta molto oblungo e, ciò nonostante, facile a controllarsi con una sola mano. Sul retro, alquanto pulito e scevro da altri elementi, in alto a sinistra è presente, assistita da un Flash LED, una monocamera da 8 megapixel.

La presenza di Android Pie, sotto Go Edition, conferma la natura di fascia bassa del feature phone Qin AI Assistant Pro che, all’interno, implementa un processore a otto core, forse di provenienza Qualcomm, qui abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Sempre in ambito hardware, lo Xiaomi Qin AI Assistant Pro prevede una batteria ammontante a 2.100 mAh di capienza che, grazie alla microUSB Type-C, può essere soggetta a ricarica rapida.