POCO C55: ufficiale il nuovo entry level di Xiaomi

Dopo una piccola attesa, Xiaomi ha presentato un nuovo smartphone entry level per conto del marchio controllato POCO, rappresentato dal POCO C55, in vendita a partire dal mercato indiano il 28 Febbraio.

Il nuovo POCO C55 ha un telaio (168,76 x 76,41 x 8,77 mm per 192 grammi) certificato IP52: il retro, previsto nelle tre colorazioni alternative Forest Green, Power Black e Cool Blue, è in similpelle con fine cuciture. Sempre restando nel design, anteriormente si nota un notch a goccia e un piccolo mento mentre, dietro, un bumper scuro ingloba a sinistra la dual camera, al centro lo scanner per le impronte digitali e, a destra, la scritta Poco.

Protetto da un vetro Panda Glass, opera il display LCD da 6,71″ con risoluzione HD+, una luminosità di 500 nits di picco, 60 Hz di refresh rate, 120 Hz di touch sampling. La fotocamera anteriore arriva a 5 megapixel mentre, dietro, la doppia fotocamera ha un sensore principale da 50 megapixel (f/1,8) e uno secondario da 2 megapixel per la profondità (f/2.4). Lato audio, si ravvisa la presenza dell’utile quanto raro e gradito mini-jack da 3.5 mm.

Il chipset MediaTek Helio G85 con 2 GHz di clock frequency e GPU Mali-G52 1 GHz permette al POCO C55 di rivaleggiare con avversari del calibro dei Samsung Galaxy A04 e del Realme C33: la RAM, LPDDR4X, è da 4 o 6 GB, mentre la funzione Turbo RAM porta in dote per le mansioni più impegnative 5 GB di RAM virtuale. Lo storage, eMMC 5.1, è da 64 o 128 GB ed è espandibile di 1 TB via microSD.

Passando al segmento energetico, POCO C55 annovera una batteria da 5.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C a 10W, quindi per nulla velocemente, anche se l’autonomia che poi se ne ricava sarà presumibilmente buona. In tema di connettività, il device ha il Dual SIM puro, visto che la microSD ha il suo slot dedicato, il 4G, il GPS, il Wi–Fi ac/5 e il Bluetooth 5.1. Sotto l’interfaccia MIUI 13 c’è il sistema operativo Android 12.

Come prezzi, POCO C55 costa 9.499 rupie, pari a pressappoco 107 euro, mentre la versione da 6+128 GB costa 10.999 rupie, che corrispondono a circa 124 euro nostrani. Non è noto se il prodotto arriverà in Italia dove però è sbarcato in precedente POCO C40.