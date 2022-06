Poco C40: ufficiale in Vietnam l’entry level con super batteria e processore inedito

Ascolta questo articolo

Di recente, Poco Global, avendo ottenuto tutte le certificazioni del caso, ha annunciato per il 16 Giugno il lancio dello smartphone Poco C40, probabilmente nel corso di un evento fissato per l’India. Il device dello spin-off di Xiaomi, però, è già diventato ufficiale in Vietnam, ove risulta prezzato (su thegioididong.com) a 3.490.000 dong vietnamiti (circa 141 euro).

Poco C40 (169.59 x 76.56 x 9.18 mm, per 204 grammi) ha uno chassis col retro in ecopelle granulosa (per evitare scivolamenti e impronte), colorato nelle tonalità nero, giallo e blu, e un frontale col notch a goccia. Frontalmente, sono presenti cornici visibili ma non eccessive ai lati, al contrario del mento, molto più spesso: l’insieme costeggia un display LCD IPS da 6.71 pollici, risoluto in HD+ (1650 x 720 pixel), con un refresh rate molto basso, da 60 Hz, e al massimo 400 nits di luminosità di picco.

Nel waterdrop in alto viene situata la selfiecamera, qui da 5 megapixel: posteriormente, una placca larga quasi quanto tutto il device, di color nero, comprensiva della scritta Poco e dello scanner per le impronte digitali, comprende una dual camera, con un sensore principale da 13 megapixel e uno secondario da 2 megapixel, per la profondità.

Una certa attenzione merita il comparto elaborativo del Poco C40: qui, il costruttore ha fatto esordire un processore octacore (grazie ai core Cortex A55 da 2.0 GHz) a 11 nanometri di un chipmaker poco noto, JLQ, che per l’occasione ha messo in campo il SoC JR510 provvisto della GPU Mali-G57 MC1, le cui prestazioni vengono giudicate assimilabili a quelle di un Qualcomm Snapdragon 450 o di un Mediatek Helio G35. La RAM e lo storage (espandibile via microSD di 1 TB extra) prevedono la combo da 4+64 GB (58 disponibili per l’utente).

Non sembrano esservi problemi in fatto di autonomia, vista la presenza di una batteria da 6.000 mAh, capace di supportare via Type-C la carica rapida a 18W: in confezione, però, c’è un caricatore che arriva solo a 10W. Sul piano delle connettività, il Poco C40 annovera il Dual SIM, il 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band (cioè da 2.4GHz + 5GHz) con Direct / Hotspot, il GPS (Glonass, Beidou), il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM. Il sistema operativo, dietro l’interfaccia MIUI, è Android 11.