Pioneer X1: presentato il top gamma nipponico con connettività 5G e tripla postcamera

Pioneer, glorioso marchio nipponico nato oltre 80 anni fa quale centro di riparazione di radio e altoparlanti, col tempo voltosi all’elettronica di consumo autoprodotta, dopo aver ceduto la divisione home entertainment nel 2015, è in cerca di una nuova identità, che potrebbe sostanziarsi nella tecnologia al servizio della persona. Proprio come nel caso del suo primo smartphone con connettività 5G, l’inedito top gamma Pioneer X1, appena annunciato in Cina quale rivale delle analoghe soluzione in dotazione alle locali Xiaomi, Huawei, Oppo, Nubia.

Pioneer X1 è davvero elegante, con un vetro anteriore che curva leggermente ai lati, rendendo praticamente invisibili le cornici verticali, mentre quelle orizzontali, in basso ed in alto (per celare la capsula auricolare), appaiono assai ben ottimizzate e contenute: dotato dei classici pulsanti fisici, molto minimali, posti tutti a destra (tasto power on/off, bilanciere del volume), nonostante uno spessore particolarmente contenuto, dispone dello spazio idoneo a integrare un jack da 3.5 mm per le cuffie cablate ma, soprattutto, di una corposa batteria da 4.000 mAh, caricabile via microUSB 3.0 Type-C.

Lato multimedia, Pioneer X1 esibisce un maxi display AMOLED da 6.47 pollici con risoluzione FullHD+, incaricato di alloggiare uno scanner biometrico sottostante, e implementa, complessivamente, quattro fotocamere, così suddivise: quella frontale, per i selfie, ospitata da un notch a goccia, arriva a 20 megapixel mentre, sul retro, è situata la triplice fotocamera laterale, da 48 (f/1.8) + 20 (grandangolo) + 8 (teleobiettivo) megapixel.

Il motore del Pioneer X1 è da vera fuoriserie della telefonia mobile, con la scelta del costruttore ricaduto sul top gamma Snapdragon 855 Plus, vista la necessità di poterne sfruttare il modem Snapdragon X50 per ottenere la summenzionata connettività 5G: ad accompagnare il chip logico di Qualcomm intervengono 6 GB di RAM, e quanto a storage, ben 128 GB di spazio d’archiviazione.

Anche il set di connettività del Pioneer X1, animato da Android Pie, può dirsi all’avanguardia, essendo accertata la presenza di Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (Glonass, A-GPS, Galileo), senza dimenticare anche un pratico modulo NFC per i pagamenti contactless. Ovviamente, tale e tanta qualità si paga (ma neanche tanto) con gli e-commerce Tmall e JingDong che hanno appena listato il presente device, funzionante su rete China Mobile, a ben 635 euro (4.988 yuan).