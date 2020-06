Oukitel WP7: in arrivo il rugged phone con visione notturna e lampada sterilizzatrice

Messo in campo l’entry level C18 Pro, è già tempo di aggiornamenti per il rugged phone WP6, col brand cinese Oukitel che, a tal proposito, ne ha annunciato la diretta evoluzione, in forma di Oukitel WP7, sempre rugged, con batteria elefantiaca, e diverse sorprese in zona fotocamera posteriore.

Oukitel WP7 (174 x 81 x 17 mm, per 294 grammi), impermeabile (IP68) ed iper resistente (MIL-STD-810G), risulta idoneo all’impiego in ambienti acidi, umidi, con forti sbalzi termici (-30 e + 70°), capace di resistere alla pressione, alle cadute da 1.5 metri, e all’irradiamento solare (sino a 49° per quasi 23 ore). Manca della porta jack da 3.5 mm sì da essere maggiormente “blindato”.

Protetto da un vetro Gorilla Glass (1.1 mm), il display, un FullHD+ da 6.53 pollici in aspetto panoramico 19.5:9, è forato in alto a sinistra: all’interno della piccola incisione circolare, con funzione anche di Face Unlock e feature di abbellimento degli autoscatti, opera la selfiecamera, da 16 (f/2.0) megapixel. Il retro propone, in una sezione squadrata, una tripla fotocamera (+ il Flash LED), da 48 (Samsung GM1, pixel binning per foto da 12 megapixel privi di rumore e con più dettagli, video in 4K@30fps o a 120 fps ma scalati in FullHD) + 2 (profondità) + 8 (visione notturna a 750NM, con infrarossi, in tandem con due emettitori IR) megapixel. Poco sotto, è presente lo scanner per le impronte digitali.

Ai lati sono presenti gli slot per le SIM (o due SIM o una schedina telefonica ed una microSD), oltre che (a sinistra) un pulsante programmabile: il microfono e la porta microUSB Type-C sono posti in basso, mentre lo speaker (es. con cui ascoltare la Radio FM) si trova nella parte posteriore bassa, in prossimità dei pin magnetici: questi ultimi servono ad ancorare i moduli aggiuntivi del telefono, tra cui uno torcia, con doppio LED (1.100 lumen, copertura di 200 metri, funzione SOS) e ancoraggio alla bici, ed uno che fa da lampada sterilizzatrice (via ultravioletti, con distruzione del 99.9% dei microrganismi) per sanificare le superfici in tempi di coronavirus.

Già visto anche sull’Oppo Reno 3 “Global”, l’octacore (2.2 GHz) Helio P90 di MediaTek qui si avvale di 8 GB di RAM (LPDDR4X) e di 128 GB di storage (UFS 2.1), ampliabile di altri 256 GB mediante una schedina di memoria. La batteria, da 8.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W, assicura 52 ore di ascolto musicale, o 100 ore di telefonate in 4G, o 14 ore di gaming, all’insegna di un’autonomia che, con u uso morigerato (3/4 ore al dì), si estende anche a 4 giorni. L’array di connettività dell’Oukitel WP7 comprende anche il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, ed un modulo NFC, per i pagamenti contactless.

Animato da Android Pie 9.0, con diversi software per l’outdoor e la cantieristica (bussola, livella, metro, filo a piombo, lente d’ingrandimento, compasso, etc), Oukitel WP7 sarà in offerta lancio dal 12 al 15 Giugno, prezzato a circa 270 euro (299.99 dollari), per poi passare stabilmente a pressappoco 406 euro (499.99 dollari).