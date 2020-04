Oukitel C18 Pro: in offerta lancio il low cost moderno e con multicamera

A quasi un mese dal varo del rugged battery phone WP6, Oukitel ha annunciato un nuovo, atteso, smartphone, questa volta di fascia bassa, in veste di Oukitel C18 Pro, attualmente promozionato – per un periodo di tempo limitato, su Aliexpress – a poco meno di 100 euro (per la precisione, a 99.99 euro, con uno sconto del 40% sul prezzo finale, pari a 149.99 euro).

Oukitel C18 Pro (75.3 x 163.3 x 8.3 mm, per 200 grammi) si presenta con un frontale molto moderno, in cui spicca un ampio display panoramico a 20:9, di tipo LCD, da 6.55 pollici, con risoluzione HD+: l’ampia estensione dello stesso è stata ottenuta concedendo, alla selfiecamera, da 8 megapixel (Face Unlock, Face Beautification, 720@30fps), solo lo spazio di un foro, in alto a sinistra nel pannello visuale. Il retro propone al centro un bumper rettangolare con, all’interno, oltre a uno scanner per le impronte, sempre rettangolare, ben 4 sensori, per la quadrupla fotocamera.

La stessa, nell’Oukitel C18 Pro, è formata da un sensore principale da 16 (Sony Exmor RS, f/2.0, 1080p@30fps), da uno ultragrandangolare (120°) da 8, da uno per le macro (a 2.5 cm, anche nei video) da 2, e da uno per la profondità, sempre da 2 megapixel: il Flash LED, invece, occupa un piccolo listello verticale sulla sinistra.

Ad animare il device, secondo la scheda pubblicata sull’importatore asiatico, opera un octacore MediaTek, l’Helio P25 abbinato a una GPU Mali-T880: la RAM, dimensionata a 4 GB, fa coppia – in ambito mnemonico – con uno storage fermo a 64 GB, ma espandibile via microSD.

Corredata da una batteria da 4.000 mAh, caricabile a 10W via Type-C, ed in grado di assicurare più di una giornata di autonomia, l’Oukitel C18 Pro comprende, tra le varie connettività, anche il Dual SIM, il 4G, il GPS, il Wi-Fi a doppia banda, ed il Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è ancora Android Pie, ma il costruttore assicura che Android 10 sia pronto per l’update, col suo carico di novità (sottotitoli live, dark mode di sistema, etc).