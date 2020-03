Oppo Reno 3 "Global": ufficiale il medio-gamma in versione 4G per l’Occidente

Lo scorso Dicembre, BBK Electronics ha lanciato in Cina i top gamma Oppo Reno 3 e Reno 3 Pro, con 5G: in seguito, a inizio Marzo, ha ufficializzato la variante internazionale del secondo, lasciando lo spazio scoperto per poter fare altrettanto col modello base che, proprio in queste ore, in versione global, e col solo 4G, ha fatto il suo silente esordio sul portale srilankese del brand cinese.

Oppo Reno 3 “global”, opzionabile nelle nuance Aurora Blue o Midnight Black ad un prezzo ancora ignoto, garantisce il 90.8% di body-to-screen al display, un pannello AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel estesa su un aspetto panoramico a 20:9, inclusivo di un celere (0.34 secondi per lo sblocco) sistema di scansione per le impronte digitali. L’espediente per consentire una tal area visiva si è sostanziato nel ricorso a un waterdrop quale insenatura per la selfiecamera, portata a 44 megapixel (f/2.4, 0.8 micron per i pixel, video a 1080p @30fps e autoscatti notturni migliorati via Ultra Night Selfie Mode).

Sul retro, popolato solo da un laterale “semaforo” verticale, sono allineati i sensori della quadrupla fotocamera, attrezzata per video anche in 4K@30fps stabilizzati via Ultra Steady Video 2.0, per macro da 3 cm, e per foto notturne grazie alla Ultra Dark Mode che, in questa versione internazionale e con solo 4G del Reno 3, include un modulo da 48 (f/1.8), uno telescopico (zoom ibrido 5x, digitale 20x) da 13 (f/2.4, pixel grandi 1.0 micron), uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2, pixel grandi 1.12 micron), ed uno monocromatico da 2 megapixel per la profondità. A completamento della sezione multimedia, a proposito del nuovo Reno 3, il portale di Oppo Sri Lanka menziona un sound stereofonico ottimizzato dal Dolby Atmos, di qualità Hi-Res.

Il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Helio P90, realizzato a 12 nanometri, e la scheda grafica GM 9446 di PowerVR trainano le performance dell’Oppo Reno 3 Global, supportati in ciò da un unico setting mnemonico, da 8 GB di RAM + 128 GB di storage, espandibile di 256 GB massimi tramite una microSD.

Nello chassis (160.2 × 73.3 × 7.9 mm, per 170 grammi) del nuovo Reno 3 previsto anche per l’Occidente con l’interfaccia ColorOS 7 a base Android 10, trova spazio sufficiente una batteria non removibile, caricabile rapidamente via VOOC Flash Charge 3.0, da 4.025mAh. Ovviamente, non mancano tutte le connettività del caso, a partire dal Dual SIM, dal 4G, dal Wi-Fi dual band, dal Bluetooth 5.0, dal GPS (BeiDou, Glonass), senza dimenticare la microUSB Type-C.