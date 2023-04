Oscal Pad 13: ufficiale il nuovo tablet premium di Blackview

Ottenuto un ottimo riscontro con il modello Pad 10, Oscal, sotto brand di Blackview, ha ufficializzato il tablet Oscal Pad 13, in vendita dal 17 Aprile su Aliexpress a un prezzo, 185,46 euro, che è scontato la metà di quello definitivo post promozione (370,92 euro).

Blackview Oscal Pad 13 è spesso appena 7,6 mm e ha un peso di appena 435 grammi bordi sono piatti e in plastica mentre la coverback è in alluminio anodizzato, nei colori Space Grey e Blue. Il display è un LCD da 10,1 pollici con 81% di screen-to-body e una risoluzione Full HD a 1200 per 1920 pixel. C’è il supporto a una Stylus pen, quello a una tastiera esterna e quello verso il Widevine L1, per guardare in HD i contenuti anche su Prime Video e Disney+. Per proteggere la vista ci sono tre modalità di fruizione.

Modalità lettura trasforma lo schermo come quello di un reader Kindle ed è ideale per la lettura. Modalità luce notturna orienta lo schermo verso toni più caldi durante per non disturbare le ore del sonno, mentre la Dark mode è ideale per condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore è una Samsung S5K4H7 da 8 megapixel mentre, dietro, in un design singolare a due spioncini, con uno grande e uno piccolo messi in diagonale, primeggia un sensore principale da 13 megapixel, che supporta Google Lens e la scansione dei documenti, su cui magari prendere delle note.

L’audio del tablet Blackview Oscal Pad 13 comprende due speaker Dual Box con Smart-K che esaltano la voce con la doppia camera di risonanza e la musica con l’amplificazione intelligente.

Opera il chipset octacore (1,6 GHz) UNISOC T606 con 6 GB di RAM espandibili virtualmente di 8 GB per un totale di 14 GB e 256 GB di storage ampliabili se si usa una microSD da max 1 TB al posto della seconda SIM. Grazie al software, che prevede le app che saranno lanciate, e le precarica, si ottiene un’apertura delle app del 30% più veloce. La batteria del Blackview Oscar Tap 13 è da 7.680 mAh e, una volta caricata a 18W, assicura 19 ore di uso standard, 5 ore di gaming, 4 ore di video streaming, 6 ore di navigazione web. Essendo presente il GPS, il Bluetooth, il Wi-Fi e la doppia SIM con 4G, si può lasciare a casa il proprio smartphone. Il sistema operativo, Android 12, beneficia dell’interfaccia DokeOS 3.0 che fornisce modalità PC, split screen, e la suite simil office WPS preinstallata.