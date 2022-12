Oscal Pad 10: ufficiale il tablet 4G di Blackview con speaker stereo e modalità PC

Ascolta questo articolo

Dopo Blackview Tab 15, il brand cinese Blackview si accinge a lanciare un nuovo tablet, Oscal Pad 10, nelle colorazioni argento chiaro di luna, verde menta e grigio diamante, con premiere prevista (a 383,52 euro) dal 9 Gennaio.

Il nuovo tablet misura 241,3 x 160 x 8,9 mm per 536 grammi: le cornici si vedono ma non troppo attorno al display LCD IPS da 10,1 pollici con 1920×1200 pixel di risoluzione, una densità di 224 PPI, 16 milioni di colori, la certificazione Widevine L1, il supporto a una stylus pen (da comprare a parte, magari in kit) ma solo 60 Hz di refresh rate. La fotocamera anteriore si trova sul lato lungo di destra quando tenuto in verticale (in questo modo è in alto quando il device viene tenuto in orizzontale, magari per usarlo con tastiera e mouse nella sua modalità PC stile Windows).

La sua risoluzione arriva a 8 megapixel grazie al sensore Samsung ISOCELL 4H7. Dietro, una linguetta rettangolare ha, assieme al Flash LED, un sensore Sony IMX319 da 13 megapixel con autofocus. La sezione audio del tablet Oscal Pad 10 fa affidamento su due altoparlanti Smart-K Dual Box.

Passando alla sezione elaborativa, il tablet Oscal Pad 10 si affida all’octacore Unisoc T6062 dell’ex Spreadtrum con GPU Mali-G57: la RAM, da 8 GB, arriva a 14 via espansione virtuale, mentre lo storage, da 128 GB, può guadagnare 1 TB via microSD grazie allo slot ibrido. Per l’autonomia, il brand dichiara una batteria da 6.580 mAh che promette 432 ore di stand-by. Le restanti specifiche prevedono il 4G, il GPS (GLONASS, BeiDou, Galileo), il Wi-Fi, il Bluetooth, la micro USB Type-C 2.0 con OTG.

Il sistema operativo è Android 12, migliorato dall’interfaccia proprietaria Doke OS_P V3.0, con smart sidebar, finestre flottanti intelligenti e i nuovi temi Thumbling, Rhythm e Aurora.