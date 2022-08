Oppo svela il nuovo Reno 8 4G, con AMOLED fluido, Snap 680 e 64 mpx

Ascolta questo articolo

Lo scorso Maggio, il brand cinese Oppo ha lanciato la serie Reno 8 che, in seguito, s’è arricchita anche di una versione Lite e di una dedicata agli amanti dei selfie. Evidentemente, la nuova gamma di smartphone targata BBK Electronics non aveva esaurito tutte le proprie carte da giocare visto che, nelle scorse ore, si è arricchito – nel mercato indonesiano – di un nuovo modello, però privo del supporto alle ultime reti mobili, rappresentato dall’Oppo Reno 8 4G (dal 25 Agosto, 4.999.000 rupie indonesiane, circa 333 euro).

Il nuovo Oppo Reno 8 4G (159.9 x 73.2 x 7.66 mm per 182 grammi), esteticamente, presenta sul davanti un foro in alto a sinistra sul display e, sul retro, nei colori Dawnlight Gold e Starlight Black, propone in alto a sinistra un elegante totem rettangolare, con una sezione scura a destra, contenente il Flash LED e un sensore fotografico e, nella sezione di sinistra, due anelli della stessa dimensione, per gli altri due sensori della triplice fotocamera posteriore. Lo scanner per le impronte digitali non è mimetizzato di lato, essendo di tipo “in-display“.

Giusto in tema di display, l’Oppo Reno 8 4G integra un pannello AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel), con 409 PPI di pixel per pollice, 600 nits di picco come luminosità, il 97% di copertura sulla gamma colori NTSC, molto adatto al gaming visti i 90 Hz di refresh rate e i 180 Hz di touch sampling.

La selfiecamera arriva a 32 megapixel (Sony IMX709, f/2.4, sbocco con il volto). La tripla fotocamera posteriore, invece, spicca per il sensore principale da 64 megapixel (f/1.7, 79° di angolo visuale), seguito da un sensore per la profondità da 2 megapixel (f/2.4) e da uno per le macro, da 2 megapixel (f/3.3). L’app videografica dell’Oppo Reno 8 4G prevede il rallenty, la fotografia notturna, il time-lapse, le modalità ritratto e panorama, e l’HDR mentre: non manca una Orbit Light attorno a uno dei sensori, con lo scopo di indicare quando il device sia in carica e di supportare le notifiche. Sul versante audio, si registra la presenza di un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari.

La sezione elaborativa dell’Oppo Reno 8 4G si basa sul processore octacore Snapdragon 680 realizzato a 6 nm di litografia e messo in coppia con la GPU Adreno 610: la RAM, LPDDR4X, si ferma solo a 8 GB, ma può arrivare a 13 prelevando 5 GB liberi dallo storage UFS 2.2, pari a 256 GB. L’energia non mancherà di certo al nuovo smartphone economico di fascia media di Oppo, grazie alla batteria da 4.000 mAh, capace di caricarsi del tutto in 60 minuti grazie alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W via Type-C.

Completano il quadro tecnico dell’Oppo Reno 8 4G, il Dual SIM puro, l’NFC, il Wi-Fi ac/5, il GPS (A-GPS, Glonass), e il Bluetooth 5.1 (con codec SBC, LDAC, AAC, aptX HD) mentre, per quel che concerne il software, sopra Android 12, opera l’interfaccia ColorOS 12.1.