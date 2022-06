Oppo Reno8 Lite: ufficiale il medio-gamma economico che va oltre l’apparenza

Ascolta questo articolo

Dopo la messa a disposizione dei modelli Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+, la serie di telefoni in questione si è appena completata con l’atteso Reno8 Lite 5G, già proposto da Oppo sul Vecchio Continente, in Spagna, al prezzo ufficiale di 429.00 euro.

L’Oppo Reno8 Lite 5G ha un telaio (159.8 x 73.2 x 7.5 mm, per 173 grammi) impermeabile IPX4, redatto nelle colorazioni nero classico Cosmic Black e gradientato Rainbow Spectrum. Il davanti colloca in alto a sinistra il foro per la selfiecamera e, sotto lo schermo, lo scanner per le impronte digitali: dietro, un sistema a doppio anello con due forellini lati ospita la tripla fotocamera con Flash LED. Lo schermo è formato da un pannello AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel), con un rapporto panoramico a 20:9, 60 Hz di refresh rate, possibilità di guardare Netflix e Prime Video in alta definizione, e protezione via vetro Schott X-Up.

Risoluta a 16 megapixel (f/2.4), la selfiecamera supporta la palette AI (possibile copiare illuminazione e filtri da una foto per applicare il tutto sulla propria), i selfie HDR, e le gesture AI based (in pratica le air gesture per far delle cose senza toccare lo schermo): dietro, la fotocamera è tripla. A comporla, col beneficio di poterla usare in tandem con la selfiecamera nella funzione “dual view video“, sono un sensore principale da 64 megapixel (f/1.7, autofocus), uno secondario da 2 megapixel di tipo monocromatico per i ritratti (f/2.4, fuoco fisso, messa a fuoco all’infinito), e uno terziario da 2 megapixel, per le macro a 4 cm. Lato audio, si può apprezzare il mini-jack da 3.5 mm.

La sezione elaborativa dell’Oppo Reno8 Lite 5G trova il suo punto di forza in un processore octacore tipico della fascia media, lo Snapdragon 695 che, oltre a portare il modem per il 5G, viene accompagnato dalla scheda grafica Adreno 619, e da una velocità di clock massima pari a 2.2 GHz. Grazie alla funzione d’espansione virtuale, la RAM, LPDDR4x, da 8 GB può arrivare a 13, andando a pescare GB inutilizzati dallo storage UFS 2.2, pari a 128 GB, ma espandibile di altri 1 TB via microSD.

In tema di autonomia, l’Oppo Reno8 Lite 5G si affida a una batteria da 4.500 mAh, caricabile rapidamente via Type-C grazie al SuperVOOC da 33W: chiudono il quadro complessivo le numerose connettività di bordo (tra cui Dual SIM, Wi-Fi ac, NFC per i pagamenti, Bluetooth 5.1) e il sistema operativo, Android 11, sotto l’interfaccia ColorOS 12