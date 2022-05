Oppo presenta lo smartphone low cost Oppo A57 4G con speaker stereo

Ascolta questo articolo

Dopo l’arrivo anche in Italia, sullo store ufficiale, degli auricolari senza fili Enco Air 2, il brand cinese Oppo si è dedicato nuovamente al settore degli smartphone, mettendo in campo in Thailandia l’Oppo A57 4G, spin-off del modello con 5G varato lo scorso mese in Cina, a sua volta aggiornamento di un vecchissimo telefono introdotto sul mercato, con lo stesso nome, nel lontanissimo 2016.

Il nuovo Oppo A57 4G (163,74 x 75,03 x 7,99 mm per 187 grammi), pur economico, come desumibile dall’uso del notch a goccia d’acqua, si concede anche qualche elemento di pregio, sin dal design: il frame laterale è piatto in stile iPhone e, sul retro, la multicamera impiega un design a doppio anello, con due fori di egual dimensione. Sul corpo del dispositivo, immune ad acqua e polvere secondo gli standard, IPX4 e IP5X, il display è costituito da un pannello LCD IPS da 6.56 pollici, risoluto in HD+ (quindi a 720 x 1612 pixel), con 60 Hz di refresh rate.

Per le videochiamate e i selfie, entra in gioco una fotocamera anteriore da 8 megapixel, predisposta anche per il face unlock, in alternativa al quale la sicurezza dell’utente potrà tranquillamente fondarsi sullo scanner per le impronte digitali, posto di lato. L’elegante bumper rettangolare a sinistra sulla coverback alloggia, oltre al Flash LED, una dual camera in cui opera un sensore principale da 13 megapixel e uno secondario, per le macro, da 2 megapixel. Una piccola sorpresa si ha in tema di audio, stante la presenza di due speaker stereo.

Il processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 di Mediatek, affiancato dalla GPU PowerVR GE8320 operante a 680 MHz, adopera 3 GB di RAM: lo storage (eMMC 5.1) è previsto solo nel piccolo taglio da 64 GB ma, in compenso, via microSD, si può aggiungere un massimo di ulteriori 1 TB. Il problema, però, è che ciò avverrà attraverso uno slot ibrido, quindi rinunciando a una delle due schedine telefoniche supportabili (es. la numerazione personale e quella per lavoro).

Un’altra gradita novità nell’Oppo A57 4G, animato da Android 12 sotto l’interfaccia Color OS 12.1, è costituita dalla batteria, da 5.000 mAh di capienza, caricabile rapidamente, via microUSB Type-C, a 33W di velocità: per le connettività, risultano previste il GPS, il Dual 4G VoLTE, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual band, e il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie. Cadenzato nelle colorazioni Glowing Green e Glowing Black al prezzo di 5.199 bath thailandese, pari a pressappoco 142 euro.