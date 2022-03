Enco Air 2: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Oppo

Nonostante siano stati presentati appena il mese scorso gli auricolari Enco X2, il brand cinese Oppo ha appena annunciato un nuovo modello di earpods senza fili, gli Enco Air 2, nello stesso evento che ha visto protagonista lo smartphone middle-range accessibile K10.

Sempre lanciati in India, sebbene non sia escluso che arrivino anche in Occidente (magari in una di quelle promo che li vedrebbe regalati assieme a qualche top gamma al day one), gli Oppo Enco Air 2, disponibili nei colori bianco, nero e blu chiaro, godono dell’impermeabilità IPXC4 contro sudore e schizzi d’acqua ma, per la calzata salda, si affidano alle stanghette, essendo di tipo semi in-ear e quindi privi dei gommini siliconici.

La presenza delle asticelle diventa funzionale, però, anche al recepire i tocchi (doppio, triplo, pressione) con cui regolare il volume, la musica (pausa, avvio, salto delle tracce), ridestare l’assistente vocale, e financo innestare una modalità binaurale a bassa latenza (94 millisecondi) magari per quando si gioca o si guarda un film e si desidera che le immagini sian sincronizzate perfettamente con il suono. Quest’ultimo, negli Oppo Enco Air 2, viene erogato da driver da 13.4 mm con diaframma in titanio, accreditati di una resa migliore rispetto al primo modello di auricolari.

A ciò si aggiunge il beneficio, quanto a stabilità di connessione, del Bluetooth 5.2 con supporto ai codec SBC e AAC e, durante lo streaming musicale, la possibilità di settare una modalità con effetti dal vivo (a scelta tra Clear Vocals, per esaltare i pezzi cantati, o Bass Boost, magari per godersi al meglio brani come “Gangsta Walk” di Coolio ft. Snoop Dogg). Non manca, ovviamente, l’attenzione alle telefonate, beneficiate da un sistema di cancellazione AI based del rumore ambientale.

Per l’autonomia, BBK ha attrezzato gli auricolari Enco Air 2 di Oppo in modo che, a carica completa, garantiscano 4 ore di riproduzione musicale, con un totale di 24 ore che si conseguono grazie ai 5 cicli di ricarica offerti dalla custodia: quest’ultima, nel dettaglio, caricabile in Type-C, ha una forma sferica con la parte inferiore opaca e il tettuccio in plastica traslucida e, in più, supporta la funzione Flash Connect, in virtù della quale gli auricolari si accoppiano non appena vien aperta la succitata custodia.

Da segnalare, infine, la promo lancio con cui sono stati accompagnati all’esordio, dal 29 Marzo, gli auricolari Enco Air 2, che Oppo ha prezzato – sullo store ufficiale e su Flipkart – a 2.499 rupie (circa 30 euro) con in regalo un anno di abbonamento al servizio a Disney+ Hotstar.