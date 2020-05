Oppo A92: già in vendita il medio-gamma premium con batteria monstre

Nel corso del tempo, Oppo, brand dell’impero BBK Electronics, ha presentato molti smartphone della serie A, tra i quali l’Oppo A12, l’Oppo A52, ed il recente A92s, messo in campo intorno alla metà di Aprile. Il prossimo device atteso della stessa serie è proprio il successore dell’A92s, ovvero l’Oppo A92 che, nelle scorse ore, è silenziosamente finito in vendita anzitempo, ad opera di un noto rivenditore singaporiano, Lazada.

Nel complesso, per dimensioni e peso (162 x 75.5 x 8.9 mm, per 192 grammi), l’Oppo A92 si dimostra ancora maneggevole quando impugnato: il frontale propone un display LCD IPS da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ (405 PPI) estesa panoramicamente a 20:9 e foro in alto a sinistra, per la selfiecamera da 16 megapixel assistita dall’intelligenza artificiale.

Spostato di lato, sul pulsante d’accensione, lo scanner per le impronte digitali, lo spazio della coverback si offre totalmente alla quadcamera laterale posta, con assetto a L, in un bumper rettangolare: qui, il sensore da 48 (principale, f/1.7, pixel binning, messa a fuoco fasica, video da 2160p@30fps a 1080p@30/60/120fps) è seguito da uno da 8 (ultragrandangolo, f/2.2) e da una coppia di moduli da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno monocromatico, ed uno per acquisire la profondità necessaria a sfocare gli sfondi nell’effetto Bokeh.

Corredato di un buon roster di connettività, col Dual SIM 4G, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 (A2DP), il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), il jack da 3.5 mm, l’Oppo A92 sfrutta l’esile chassis nell’impresa di implementare una generosa batteria da 5.000 mAh, con reverse charging e caricabile rapidamente a 18W via microUSB 2.0 Type-C.

Il settore nevralgico dell’Oppo A92, ovvero quello computazionale, fa conto su un processore octacore (2 GHz) Snapdragon 665 e sulla GPU Adreno 610: a ben 8 GB arriva il quantitativo previsto per la RAM, adeguatissima al multi-tasking, tenendo attive varie app in background o lavorando su due app in contemporanea messe ad occupare lo schermo, mentre lo storage (UFS 2.1) raggiunge i 128 GB, ampliabili via microSD. Il sistema operativo con cui l’Oppo A92 è out-of-the-box è Android 10 avvolto dall’interfaccia proprietaria ColorOS 7.1.

Previsto nelle colorazioni Aurora Purple, Shining White, Twilight Black, suscettibile di arrivare in Occidente sotto altra denominazione, l’Oppo A92 è in vendita in Asia al prezzo di 3.999.000 rupie indonesiane, pari a circa 238 euro.