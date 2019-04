Oppo A7n vs Oukitel C13: middle level migliorato contro iper low cost con Android Go

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Indubbiamente, l'Oukitel C13 ha il suo punto di forza nell'essere uno smartphone animato da Android GO, una versione del robottino verde ottimizzata per gli smartphone poco performanti: in ogni caso, il modello in questione ha anche una doppia fotocamera e, elemento di pregio, non è il classico padellone degli ultimi tempi. Per il resto, indubbiamente stuzzica di più l'appetito l'Oppo A7n: magari non sarà il prossimo top gamma del brand, quello con lo zoom periscopico 10x ma - per com'è messo - è un device piuttosto ben bilanciato quanto a rapporto qualità-prezzo.