Oppo A55s 5G: ufficiale l’entry level di fascia media che punta sull’autonomia

A una settimana di distanza dal lancio del modello A57 5G, Oppo ha lanciato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, l’Oppo A55s 5G, che prende a prestito l’estetica dell’A55 5G (Gennaio 2021) pur essendo l’erede dell’A55s messo in campo nel novembre del 2021 in Giappone.

Oppo A55s 5G (8.4 mm di spessore, per 186 grammi di peso) è cadenzato nelle colorazioni Brisk Blue, Temperament Gold, Rhythm Black mentre, sul piano delle memorie, potrà essere scelto nella combinazione da 6+128 GB, prezzata a 1.099 yuan, circa 160 euro, o in quella da 8+128 GB, venduta a 1.199 yuan, circa 174 euro.

La facciata anteriore palesa, con uno screen-to-body dell’88.7%, un display LCD IPS da 6.5”. risoluto a 720 x 160 pixel, quindi in HD+. con 480 nits di luminosità, retroilluminazione AI con attenuazione smart secondo 4.096 livelli, 60 Hz come refresh rate e touch sampling, La parte bassa è occupata da un discreto mento mentre, in alto, è un notch a goccia d’acqua a ospitare la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0). Collocato di lato, nel pulsante di accensione, è integrato lo scanner per le impronte digitali mentre, sul retro, spoglio, è presente il classico totem laterale per una tripla fotocamera.

Quest’ultima si compone di un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2), di uno per le macro a 4 cm da 2 megapixel, e di uno in bianco e nero per la profondità e l’effetto Bokeh ancora da 2 megapixel (f/2.4): l’app fotocamera garantisce funzioni come l’AI smart beauty e le “scene super notturne“.

Ai timoni di comando, in quota hardware, si trova il processore octacore (2.2 GHz) Dimensity 700 5G, che porta in dote il 5G standalone e non alle due SIM con dual stand-by: la RAM, come visto sino a 8 GB, gode della funzione di espandibilità virtuale, mentre lo storage guadagna l’ampliamento concreto, sino a 1 TB, via microSD. La power unit è formata da una batteria da 5.000 mAh, purtroppo caricabile via Type-C solo a 10W che, in compenso, sotto la modalità di risparmio energetico, con il 10% di energia residua permette 173 minuti di telefonate e 159 minuti di messaggistica su WeChat. Le connessioni dell’Oppo A55s 5G prevedono il GPS (Glonass), anche il 4G, il Bluetooth 5, il Wi-Fi ac, Bluetooth 5 e un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati vecchio stile.

Android 11, il sistema operativo scelto per l’Oppo A55s 5G, è rivestito dall’interfaccia ColorOS 11, che porta in dote 30 mesi di supporto, il cambio della voce in sede di gaming, un aumento del framerate del 17%, un aumento del 32% come tempo di risposta, un miglioramento del 45% nell’uso delle risorse di sistema, e un efficientamento del 20% nell’avvio delle app.