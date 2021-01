Oppo A55: battery phone middle-range con 5G e triplice fotocamera

Sempre attiva, anche nella fascia medio-bassa del mercato, la cinese Oppo, marca del gruppo BBK Electronics, ha sfoderato un nuovo smartphone nella serie A, in veste di Oppo A55, ponendolo poco sotto il livello del precedente Oppo A93.

Disponibile nelle colorazioni nero o blu, l’Oppo A55 (163,9 x 75,7 x 8,4 mm, per 186 grammi) si avvale del design a goccia d’acqua per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0, selfie panorama): presente di lato lo scanner per le impronte digitali, nel pulsante d’accensione, il resto del frontale (88.7%) spetta al display LCD da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (269 PPI), ben leggibile all’aperto per luminosità (480 nits) e contrasto (1500:1), ricco cromaticamente (71% NTSC) ma non troppo adatto al gaming (60 HZ come refresh ratte e frequenza di campionamento).

Un bumper posteriore, con assetto a L rovesciata inclusivo del Flash LED, circoscrive una triplice fotocamera, abilitata ai video a 1080@fps, allo zoom digitale 10x, da 13 (principale, f/2.2, modalità notturna, rallentatore, slo-mo a 720p), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4, ritratto professionale) megapixel. Il lato basso propone il jack da 3.5 mm per le cuffie, e la porta microUSB Type-C che, però, carica solo a 10W la batteria da 5.000 mAh di capienza, sufficiente per oltre una giornata in uso medio.

Portatore del 5G standalone e non, è il processore octacore (2.2 GHz) Dimensity MT6833 700, fornito da MediaTek in coppia con la GPU Mali-G57 MC2: la RAM è sempre da 6 GB, ma lo storage, pur fermo a 128 GB, può essere espanso di 1 TB extra via microSD. Nel complesso, appare piuttosto completo, NFC a parte (che potrebbe anche far la sua comparsa nella variante global), l’array delle connettività, col Dual SIM anche in 4G (senza banda 20), il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac, ed il GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS).

Animato dal sistema operativo mobile Android 11, con l’overlay dell’interfaccia proprietaria Color OS 11.1, Oppo A55 è commercializzato, inizialmente in Cina, al prezzo di 1.599 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – a circa 203 euro attuali.