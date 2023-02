MWC 2023: Nothing Phone (1) copiato dall’Unihertz Luna

Ascolta questo articolo

Nel corso del MWC 2023 in corso a Barcellona, girando tra gli stand si è notato anche qualche prodotto curioso, come nel caso dell’Unihertz Luna, uno smartphone di fascia bassa che ricorda molto da vicino un illustre rivale.

Unihertz è un marchio del gruppo henzhen Dongfanglan Communication Technology Co., Ltd, e si concentra abitualmente sul lancio di smartphone particolari, ad esempio con tastiera in stile BlackBerry, o in genere molto piccoli (ma pienamente funzionanti). Nelle scorse ore in fiera questo marchio ha portato uno smartphone che dovrebbe essere annunciato intorno al 20 Marzo prossimo, appunto col nome di Unihertz Luna.

Di questo smartphone si sa che frontalmente adotta un display LCD da 6,81 pollici che, quanto a risoluzione fa segnare 2408 x 1080 pixel. La capsula auricolare si trova nell’esilissima cornice superiore mentre c’è, davanti, un foro in alto a sinistra per la fotocamera dedicata a selfie e video chiamate, da 32 megapixel. Sotto tale superficie si cela un chipset a otto core (2,2 GHz) di MediaTek, l’Helio G99, con tanto di scheda grafica ARM Mali-G57 MP2.

La RAM è da 8 GB mentre lo storage, che è di tipo UFS 2.2, arriva a 256 GB. Dietro, la sezione fotocamere prende a prestito il design degli iPhone, per l’allineamento dei tre sensori. Questi ultimi ne prevedono uno principale da 108 megapixel, uno secondario da 20 megapixel per la visione notturna, e uno da 2 megapixel per le macro. La sezione audio può contare sul mini–jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati. Lungo il perimetro c’è anche un pulsante personalizzabile.

Quello che stupisce sulla back cover, però, non è solo o tanto il comparto fotografico quanto alcune strisce colorate di LED RGB che ricordano molto da vicino il funzionamento del Nothing Phone (1) di Carl Pei che, non a caso, presente in fiera ha confrontato il suo telefono col “clone” che gli rende omaggio. La batteria dell’Unihertz Luna è da 5.000 mAh, con carica rapida a 18W via Type-C. Tra le restanti specifiche del telefono a base Android 12, figurano anche il 4G (ma non il 5G), il GPS, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi e l’NFC per i pagamenti contactless. Nonostante il segnaposto su Aliexpress parli di 1.000 dollari di prezzo, voci di corridoio ipotizzano un prezzo sui 300 dollari.