Moto G Pro: arriva in Europa lo smartphone con pennino by Motorola/Lenovo

Anche Motorola, noto brand ora sotto il controllo della cinese Lenovo, come già Samsung con i Galaxy Note (es. i 10 e 10 Plus), ed LG con il recente Stylo 6, punta da tempo alla produttività “da pochette”, con dispositivi mobili muniti di pennino capacitivo: sino ad ora, però, la casa alata si era focalizzata solo sul mercato statunitense, cui è stato dedicato il Moto G Stylus che, però, nelle scorse ore, ha visto palesarsi (da Giugno, a 349 euro) una sua nuova emanazione, questa volta dedicata al mercato europeo in forma di Moto G Pro, il cui tratto distintivo è il pennino che, abbinato all’app “Moto Note”, permette un agevole copincolla di brani di testo nelle mail o nei documenti, di prendere note e appunti a mano, di disegnare, di eseguire rapidi screenshot, etc.

Moto G Pro (158.55 x 75.8 x 9.2 mm, per 188 grammi, nella colorazione Mystic Indigo) dispone, nel contesto di uno chassis definito “repellente all’acqua” (ma privo di certificazione ad hoc), di un display MaxVision, un LCD IPS da 6.4 pollici FullHD+ che massimizza la superficie visuale mediante il ricorso ad un piccolo foro, in alto a sinistra, per la selfiecamera da 16 (f/2.0) megapixel.

Il retro propone una quadrupla fotocamera laterale incolonnata: quest’ultima, capace di girare video sino al 4K@30fps, si confà di un modulo principale da 48 (pixel binning 4-in-1 per pixel da 1.6 micron, f/1.7), di una Macro Vision da 2 (per ingrandimenti a 2 cm, f/2.2), di una Action camera ultragrandangolare (117°) da 16 (f/2.2, pixel da 2 micron), di un sensore Time of Fly per la profondità e gli effetti 3D nella AR. Non manca, quanto a coinvolgimento multimediale, l’utile apporto di due speaker stereo, ottimizzati per il Dolby Atmos.

Col beneficio energetico di una batteria da 4.000 mAh, caricabile però a 10W via Type-C, opera un comparto elaborativo impostato sull’octacore (2 GHz) Snapdragon 665 e sulla scheda grafica Adreno 610: lo storage arriva a 128 GB, guadagnandone altri 512 massimi dal ricorso alla microSD, mentre la RAM prevede un ammontare da 4 GB.

Affidati i pagamenti contactless all’NFC, il Moto G Pro si avvale di altre connettività, tra cui il GPS (Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il 4G VoLTE: il sistema operativo, infine, è Android 10 (praticamente stock a lungo supporto in quanto Android One) con la Moto Experience che porta in dote diverse gesture esemplificatrici (es. per accedere alle app, fare una foto, accendere la torcia, ingrandire un’immagine, inviare un messaggio, etc), oltre all’inedita funzione Moto Gametime, un sistema per evitare di essere disturbati mentre si gioca silenziando automaticamente ogni notifica di sorta.