Moto Edge S30: ufficiale il quasi top gamma Motorola con Snap 888+

Nello stesso evento in cui ha presentato il proiettore col brand proprietario e il top gamma Moto Edge X30 col nuovo processore Qualcomm, il gruppo cinese Lenovo ha alzato il sipario anche su un altro smartphone Motorola passato ingiustamente sottotono, rappresentato dal quasi top gamma Moto Edge S30.

Imparentato col Moto G200 5G, il Moto Edge S30 (168.07 x 75.53 x 8.89 mm, per 202 grammi) ha uno chassis nei colori Glacial Blue e Phantom Black impermeabile rispetto agli schizzi d’acqua (IP52) con lo scanner per le impronte digitali posto anche in questo caso di lato, nel pulsante d’accensione a destra. Lungo il perimetro non figurano slot per l’espansione dello spazio d’archiviazione. Il display, sempre FullHD+, ha una diagonale da 6.8 pollici ma depone il più costoso AMOLED in favore di un pannello LCD IPS, comunque con un refresh rate dinamico (da 48, per risparmiare energia) a 144 Hz.

La selfiecamera arriva a 16 megapixel (f/2.2, pixel da 1.0 micrometro) ed è contenuta in un foro al centro dello schermo: dietro, la triplice fotocamera è “sfusa”, con le lenti dei sensori “affogati” nella coverback: nel caso specifico, si parte con un sensore principale da 108 (f/1.9, Ultra pixel da 2.1 micrometri via pixel binning 9-in-1 per foto da 12 megapixel, 1/1,52”, video anche 4K in HDR10 a 10 bit), uno ultragrandangolare (120°) da 13 (f/2.2, con funzione di macro tra 2.5 e 10 cm), e uno per la profondità da 2 megapixel (f/2.4).

Ai timoni di comando, opera il processore octacore (2,995 GHz) Snapdragon 888+ con GPU Adreno 660: la RAM, LPDDR5 e lo storage, UFS 3.1, si combinano nei 4 allestimenti, da 6 GB + 128 GB (1.799 yuan, 250 euro), 8 + 128 GB (1.999 yuan, 278 euro), 8 + 256 GB (2.199 yuan, 305 euro) e 12+256 GB (2.399 yuan, 333 euro).

In ragione del processore, che porta in dote il modem Snapdragon X60, oltre al Dual SIM con 4G, vi è il 5G: le restanti connettività del Moto Edge S30 si sostanziano nel GPS, nel Wi-Fi ax/6 dual band, nel Bluetooth 5.2 e nel modulo NFC per i pagamenti. La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente via microUSB Type-C, ma a 33W. Chiude il quadro tecnico del device Moto Edge S30 il sistema operativo, Android 11, sotto interfaccia proprietaria.