Moto e22 e Moto e22i: Motorola si cimenta anche con la fascia bassa

Non v’è dubbio che, sotto Lenovo, Motorola stia conoscendo una seconda giovinezza, come confermato dal recente lancio di un cameraphone da 200 megapixel, dal varo di uno smartphone pieghevole, e da alcuni interessanti medio-gamma: anche la fascia bassa non è stata trascurata, con la casa alata che ha appena inserito a listino i due entry level Moto e22 (nei colori Crystal Blue e Astro Black, distribuito in Africa, America Latina, Europa, Medio Oriente per 139,99 euro) e Moto e22i (nei colori Graphite Winter White e Gray, distribuito in Asia Pacifico, America Latina, Europa per 129,99 euro).

Ambedue i Moto E22 ed E22i hanno una scocca idrorepellente (non IP) identica per dimensioni (163,95 x 74,6 x 7,99 mm per 172 grammi di peso) e look: davanti si nota in alto un notch a goccia (V) e, in basso, un evidente mento, con anche le cornici laterali che avrebbero bisogno di una bella dieta. Posteriormente, un piccolo totem in verticale e in rilievo propone la multicamera associata al Flash LED: dando un’occhiata di lato, è possibile scorgere, celato nel pulsante d’accensione, lo scanner per le impronte digitali. Sempre a effigiare la scocca, non mancano il mini-jack da 3.5 mm per l’audio in cuffia o auricolari cablati, e ben due speaker predisposti per il sound stereo e il Dolby Atmos (una primizia per la serie e), oltre alla microUSB Type-C.

Il display MaxVision dei Moto E22 e Moto E22i è un pannello LCD da 6,5 pollici risoluto a 1600 x 720 pixel, quindi in HD+, con un rapporto panoramico a 20:9 e, soprattutto, sino a 90 Hz di refresh rate: la fotocamera adibita ai selfie, in ambedue i modelli è da 5 megapixel (f/2,4) mentre, sul retro, la dual camera, sempre in ambedue i dispositivi, prevede un sensore principale da 16 megapixel (f/2,2) e uno secondario, per la profondità, da 2 megapixel (f/2.4). Una piccola differenza tra il Moto E22 ed il Moto E22i interviene grazie all’app fotografica di default che, nel primo smartphone, permette via Dual Capture di riprendere o scattar foto usando in contemporanea la fotocamera anteriore e posteriore mentre, nel secondo modello, è supportato il Timelapse.

I due Moto e22 ed e22i sono mossi dal processore octacore (2,3 GHz) Helio G37, realizzato da MediaTek a 12 nanometri e con scheda grafica IMG PowerVR GE8320, in grado di sfruttare (nel Moto e22, stante per ora l’assenza di dati sul Moto ee22i) 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile di 512 GB massimi via microSD (senza rinunciare alla seconda schedina telefonica). Alle elaborazioni poi offre il suo apporto il firmware che, però, non è lo stesso nei due smartphone. Il Moto e22 è gestito da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria My UX, mentre il Moto e22i opta per Android 12 nell’alleggerita Go Edition.

Sempre in merito alle specifiche hardware, è doveroso annoverare le connettività che nei due Moto e22 si sostanziano nel dual SIM con 4G VoLTE su ambedue le schedine, nel Wi-Fi ac dual band (2.4GHz + 5GHz), nel GPS, nel Bluetooth 5, e nella succitata microUSB Type-C cui è anche demandato il compito di caricare, ad appena 10W, la bastevole batteria da 4.020 mAh.