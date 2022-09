Motorola annuncia i nuovi Motorola Edge 30, tra cui l’Ultra con 200 megapixel

Ascolta questo articolo

Si è da poco concluso l’evento internazionale post-pandemia “Find the Edge”, fissato in quel di Milano (location scelta che “testimonia la centralità del nostro Paese nella strategia di crescita” del brand) da Motorola, col quale sono stati presentati nella serie Moto Edge tre nuovi smartphone, due top gamma e un modello attento anche alla spesa, tutti animati da Android 12 sotto la My UX (con interfaccia desktop Ready For 3.5 e sicurezza ThinkShield for Mobile).

Il Moto Edge 30 Ultra (161,76 x 73,5 x 8,39 mm per 199 grammi, colore Interstellar Black, protezione IP52) ha cornici risicate su 3 lati e solo di poco più evidente sul mento, delineando un perimetro che regala immersività al pannello pOLED da 6,67 pollici risoluti in FullHD+ (294 PPI), con 144 Hz di refresh rate, supporto all’HDR10+ e al DCI-P3, fingerprint integrato, e bordi leggermente curvi ai lati (Endless Edge, con illuminamenti di notifica all’arrivo di chiamate, messaggi, sveglie, etc).

Nel foro al centro, si ravvisa una selfiecamera da 60 megapixel (f/2.2, pixel portati da 0,61 a 1,22 μm via pixel binning, video sino al 4K@30fps) mentre il retro, tramite un lingottino, regala tutta l’attenzione possibile al maxi sensore da 200 megapixel stabilizzato otticamente (1/1,22 pollici, f/1.9 di apertura focale, pixel da 0,64 a 2,56 μm via accorpamento dei pixel) “seduto” su due sensori più piccoli, con un ultragrandangolo (114°) da 50 (f/2.2, pixel da 0,64 a 1,28 μm via pixel binning, macro) e uno telescopico (zoom ottico 2x, ibrido 16x) da 12 megapixel (f/1.6, pixel dimensionati a 1,22 μm). In ambito video, la triplice fotocamera è accreditata di clip 8K@30fps o 4K@60fps, e di slowmo in FullHD@960fps. L’audio beneficia del supporto al Dolby Atmos sui due speaker stereo, e di altrettanti microfoni.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (octacore da 3,19 GHz realizzato a 4 nanometri e con GPU Adreno 730) si coordina nel cuore del Moto Edge 30 Ultra con una RAM LPDDR5 da max 12 GB (partendo da 8) e uno storage UFS 3.1 da max 512 GB (con anche i tagli da 128 e 256). Durante le fasi si gioco, grazie allo Snapdragon Elite Gaming è possibile avere aggiornamenti in tempo reale su prestazioni grafica e vedersi ridurre la latenza del tocco grazie a 360 Hz di touch rate. Attualmente, la versione da 12+256 GB è in promo lancio a 899,90 euro (poi 999,90).

Sul piano energetico, la batteria, da 4.610 mAh, gode della ricarica rapida: nello specifico, la cablata TurboPower da 125W prevede l’apposito caricatore incluso, mentre quella wireless è da 50 wireless. Sempre in wireless, c’è ance la ricarica inversa a 10W. In una scheda tecnica di alto profilo, l’Edge 30 Ultra di Motorola prevede il 5G su ambedue le SIM, il Wi-Fi 6E, il GPS (A-GPS, LTEPP, Glonass, SUPL, Galileo), il Bluetooth 5.2, l’NFC e la microUSB Type-C 3.1.

Anche l’altrettanto chiacchierato Moto Edge 30 Fusion (158.48 x 71.99 x 7.45 millimetri per 175 grammi, colorazioni Cosmic Grey, Aurora White, Vegan Leather, certificazione IP52), acclamato come “sottile” ma “perfettamente bilanciato“, ha cornici contenute sul frontale, anche grazie ai lati leggermente curvi (Endless Edge), e un foro per la selfiecamera, da 32 megapixel (f/2.45, video 4K@30fps, pixel da 0.8 a 1.6 micrometri via pixel binning). Il display in questo caso è un pOLED da 6,55″ in FullHD+ (409 PPI) secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con refresh rate a 144 Hz, 1 miliardo di colori, HDR10+ e fingerprint integrato.

Il retro cambia un po’ graficamente (ma di più nella sostanza), con due anelli di egual dimensione un foro più piccolo accanto al ring basso, per una triplice fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel (1/1,5’’, f/1.8, pixel da 1 a 2 micrometri via pixel binning, OIS, video in 8K@30fps o in 4K@60fps, time-lapse FullHD@960fps, dual capture, night vision via algoritmi RAW based, spot color), un ultragrandangolare (120°) anche qui con macro, da 13 megapixel (f/2.2, pixel da 1,12 μm), e uno da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità. Rimane la stessa dotazione audio dell’Ultra, con 2 microfoni e 2 speaker, ottimizzati Dolby Atmos.

Per il processore, il Moto Edge 30 Fusion opta per un altro SoC ragguardevole, lo Snapdragon 888+, un octacore (3 GHz) con litografia a 5 nanometri, coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256, o 512 GB di storage. Il questo caso vien fatto riferimento al prezzo di 679,90 euro, scontati a 579,90 euro, per 8+128 GB.

L’energia è fornita da una batteria da 4.400 mAh in cui la ricarica rapida cablata, TurboPower, ha una potenza di 68W (tal da poter regalare u giorno di autonomia dopo 10 minuti di rabbocco via Type-C e il caricatore incluso in confezione). Manca la ricarica wireless. Le specifiche delle connettività sono uguali a quanto già visto nel modello Ultra.

Il giovanile Moto Edge 30 Neo (152,9 x 71,2 x 7,75 mm per 155 grammi, IP52) cura molto il “vestito” tanto da aver sviluppato i suoi colori (Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam, Ice Palace) in partnership con Pantone, specialista della classificazione cromatica (all’insegna di una collaborazione che verrà portata avanti, anche con nuovi prodotti). Sempre in quota stile, ma non solo, si ravvisa attorno all’alloggiamento della fotocamera primaria posteriore una banda a LED che s’illumina a seconda del tipo di notifica.

Davanti rinuncia alla leggera curvatura ai bordi, ma conserva le cornici risicate e il foro: il retro invece somiglia molto al modello Fusion. Tecnicamente, il device ha un piatto display pOLED 6,28″, risoluto in FullHD+ (419 PPI), con refresh rate a 120 Hz, 240 Hz di touch sampling, 95,6% di screen-to-body, profondità colore a 10-bit, DCI-P3, e scanner d’impronte sottostante: la selfiecamera arriva a 32 megapixel (f/2.4 di apertura, 1,4 µm, quad-pixel, video FullHD@60fps) mentre dietro, sparito il foro di cui sopra, la multicamera diventa duale, con un sensore principale stabilizzato otticamente da 64 megapixel (f/1.8, video normali FullHD@60fps o slow-motion FullHD@120fps, auto night vision, live filters, dual capture), e un ultragrandangolo (120°) da 13 megapixel (f/2.2, macro). Gli speaker stereo hanno sempre in tuning per il Dolby Atmos ma i microfoni son 3.

Il processore octacore (2.2 GHz) Snapdragon 695 a 6 nanometri con GPU Adreno 619 sfrutta 8 GB di RAM e fino a 256 GB (partendo da 128) di storage: il prezzo comunicato, in questo caso per 8+128 GB, è di 429,90 euro scontati a 399,90 euro (con smart clock in omaggio via coupon). La batteria, da 4.020 mAh, ottiene la ricarica rapida TurboPower a 68 watt grazie al caricatore compreso, e arriva pure la ricarica wireless (lenta, a 5W). Grosso modo, come connettività, anche qui troviamo NFC, GPS (AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo), Dual SIM con 5G e USB Type-C 3.1, ma il Wi-Fi è ac e il Bluetooth è 5.1.