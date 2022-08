Motorola Razr 2022: ufficiale il clamshell 5G con specifiche aggiornate

Ascolta questo articolo

Conclusosi da qualche minuto, l’evento cinese di Motorola, rischedulato dopo i rinvii degli scorsi giorni per la crisi con la confinante Taiwan, ha svelato l’atteso smartphone pieghevole Motorola Razr 2022, che arriva un paio d’anni di distanza dal predecessore, rispetto al quale ha qualche piccolo affinamento estetico, e decise migliorie nell’hardware.

Il Motorola Razr 2022 (7,62 mm di spessore da aperto, 16,99 mm da piegato, per 198 grammi), riservato al mercato cinese, ha maggiorato il display OLED interno Flex View che, abbandonati i precedenti 6.2, ora è da 6.7 pollici, con risoluzione FullHD+, rapporto d’aspetto a 20:9. supporto all’HDR10+, 144 Hz di refresh rate, dimmerazione CC. La cerniera che lo gestisce ha ricevuto alcune migliorie, tal che ora permette nuove posizioni (es. di stare in piedi una volta piegato), in ragione del supporto a varie angolazioni di piegatura.

Passando al multimedia, la fotocamera anteriore, inserita nel foro centrale, arriva a 32 megapixel (OmniVision OV32C, HDR, AI). L’esterno del clamshell Motorola Razr 2022 (degno avversario del rivale Galaxy Z Flip 4 di Samsung) propone un display Quick View ora portato a 2.7 pollici, in forma di un pannello AMOLED da 60 Hz risoluto a 800 x 573 pixel.

Le fotocamere posteriori sono due, col sensore principale da 50 megapixel (OmniVision OV50A, 1/1,55″, f/1.8, pixel binning 4 in 1 per pixel da 2 micrometri, stabilizzazione ottica e autofocus instant focus camera), a cui si affianca un sensore secondario ultragrandangolare (121°) da 13 megapixel (Hynix Hi1336, pixel da 1,12 micrometri grazie al quad pixel binning), con funzione macro (a 2,8 cm). L’audio prevede invece due speaker stereo col Dolby Atmos.

A questo giro, Lenovo ha previsto per il suo Motorola Razr 2022, protetto dallo scanner per le impronte digitali e dal riconoscimento facciale, un processore top gamma, ovvero l’octacore Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 (5.999 yuan o 862 euro) o 256 GB (6499 yuan o 934 euro) di storage UFS 3.1, apportatore della connettività mobile di ultima generazione, 5G sul dual nanoSIM. La batteria è dimensionata a 3.500 mAh, con carica rapida a 33W via Type-C mentre, lato connettività, sono da annoverare anche l’NFC, il Wi-Fi ax/6 a doppia banda, il Bluetooth 5.x con supporto al codec LDAC, e il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass). Sul sistema operativo Android 12 risalta infine l’interfaccia proprietaria MYUI4.0 customizzata per l’uso del doppio schermo.