Micromax IN Note 2: ufficiale lo stiloso smartphone low cost con 4G

Il brand indiano Micromax, tra i principali produttori mondiali di smartphone (10° nella classifica del 2014), ha annunciato un atteso smartphone, il Micromax IN Note 2, erede del modello visto nel Novembre 2020, destinato a competere con grossi calibri quali Realme Narzo 30 e Realme 8.

Il nuovo Micromax IN Note 2 (159.9 x 74.3 x 8.34 mm, per 205 grammi) ha un telaio molto ben curato, con un retroscocca in vetro, in cui la quadrupla fotocamera ricorda decisamente il look dei top gamma Galaxy S21 di Samsung: il frontale reca un foro in alto al centro per la selfiecamera mentre, di lato, su un frame piatto in stile iPhone 13, si trova lo scanner per le impronte digitali e, in basso, uno speaker mono. Partendo dall’imaging, il device si presenta con un display AMOLED da 6.43 pollici risoluto in FullHD+, con 20:9 come aspect ratio, 550 nits di luminosità massima (per un’ottima leggibilità all’aperto), 466 PPI come densità di pixel per pollice, 60 Hz come refresh rate, e una protezione con vetro Gorilla Glass.

La selfiecamera ammonta a 16 megapixel mentre, dietro, la quadrupla fotocamera presenza un sensore principale da 48, uno ultragrandangolare (115°) da 5 e due sensori gemelli ausiliari da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per l’acquisizione della profondità necessaria all’effetto Bokeh.

Il processore octacore (2.05 GHz) Helio G95 di Mediatek coopera con la relativa GPU Arm Mali-G76 MC4, avvalendosi di 4 GB come taglio unico per la RAM (LPDDR4X), mentre lo storage (UFS 2.1) arriva a 64 GB e può essere espanso di altri 256 GB via microSD. Sul piano energetico, il Micromax IN Note 2 si avvale di una batteria da 5.000 mAh che gode di una buona ricarica rapida, passando per la porta microUSB Type–C, da 30W.

Chiude il novero delle specifiche hardware, col software invece affidato ad Android 11, l’array delle connettività, col dual SIM 4G VoLTE, il GPS (A-GPS), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 e il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati. Cadenzato nelle colorazioni nero e marrone (oak), il dispositivo sarà in vendita dal 30 Gennaio, su Flipkart, al prezzo di 13.490 rupie (160 euro) con una promo lancio che lo listerà a 12.490 rupie (148 euro).