Realme Narzo 30: ufficiale il medio-gamma 4G dalla scheda tecnica bilanciata

Dopo il modello 30A e quello 30 Pro, Realme di BBK Electronics ha annunciato in Malesia il nuovo smartphone Narzo 30 che si posiziona, in qualità di variante standard, tra il primo ed il secondo, prendendo a prestito caratteristiche dall’uno e dall’altro: il device, animato da Android 11 sotto l’interfaccia Realme UI 2.0, esordirà il 20 Maggio, al prezzo di 799 ringitt, pari a circa 158 euro (preceduto da una breve promo di lancio per 699 ringitt, 138 euro), nelle suggestive colorazioni “da corsa” Racing Silver e Racing Blue.

Realme Narzo 30 (162,3 x 75,4 x 9,4 mm, per 192 grammi) prende dal modello base l’esser solo 4G sul Dual nanoSIM (dual stand-by), mentre dal Pro mutua il foro in alto a sinistra, nel frontale, per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.1, pixel da 1.0 micron, video 1080p@30/120fps, HDR): il resto del lato A, grazie alle cornici ben ottimizzate su 3 lati (mento a parte), concede il 90.5% al display panoramico (20:9 di screen-to-body ratio) da 6.5” FullHD+ (1080 x 2400 pixels, 405 PPI), con 90 Hz di refresh rate, molto luminoso (508 nits di picco) che, essendo un LCD IPS, impone di sloggiare, altrove, precisamente di lato, lo scanner per le impronte digitali.

Sul retro, un motivo frecciforme a sinistra, indice della velocità del device (allusa anche nel nome delle colorazioni), ospita in alto il semaforo della triplice fotocamera, da 48 (principale, f/1.8, messa a fuoco fasica, HDR, modalità panorama, video in 4K@30fps o 1080p@30/60/120fps stabilizzati elettronicamente), 2 (macro a 4 cm, f/2.4), e 2 (monocromatica, f/2.4) megapixel.

Per il processore, BBK ha scelto il chip octacore (2.05 Ghz dei due core Cortex-A76) di Mediatek Helio G95, con litografia a 12 nanometri e la scheda grafica ARM Mali-G76: l’unico allestimento, per ora previsto, rendiconta di 6 GB di RAM LPDDR4x e di 128 GB di storage UFS 2.1, espandibile via microSD grazie al triplo slot (che, quindi, per guadagnare spazio d’archiviazione, non richiede di rinunciare a una delle due schedine telefoniche).

In possesso dei classica sensoristica di bordo (giroscopio, accelerometro, luminosità, prossimità), il Realme Narzo 30 si avvale delle connettività Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), Bluetooth 5.0 LE (A2DP), 4G/LTE, senza dimenticare il modulo NFC per i pagamenti, il GPS per le funzioni di localizzazione (appoggiato dalle reti satellitari A-GPS, Beidou, Glonass), il mini jack da 3.5 mm per le cuffie, e la microUSB-Type-C 2.0 per la ricarica veloce (da 0 a 100 in 65 minuti) Dash Charge da 30W (grazie al caricatore della stessa potenza incluso nella confezione d’acquisto) della maxi batteria, generosamente dimensionata a 5.000 milliampere.