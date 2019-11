LG G Pad 5 10.1: ufficiale il nuovo tablet medio-gamma con Android Pie

A poco più di due anni di distanza dal precedente modello, la sudcoreana LG torna ad occuparsi dei tablet, il cui settore sembra in leggera ripresa, con un nuovo modello, l’LG G Pad 5 10.1 (LM-T600L), appartenente alla fascia media, seppur in ragione di un processore che, ormai, fa sentire i suoi anni.

Il telaio in metallo argentato dell’LG G Pad 5 10.1 vanta dimensioni (247.2 x 150.7 x 8 mm) che consentono l’innesto di un display da 10.1 pollici con risoluzione FullHD, ottimi angoli di visuale (IPS da 178°), una modalità bianco e nero per leggere gli ebook, ed un sistema di contenimento delle emissioni di luce blu, per proteggere la vista. La selfiecamera, posta nella cornice alta corta, ammonta a 5 megapixel, mentre sul retro, in alto a sinistra, la fotocamera principale, assistita dall’autofocus, ammonta a 8 megapixel.

Lateralmente, risultano presenti il bilanciere del volume, il tasto d’accensione, e lo scanner per le impronte digitali mentre. in basso, è ubicata una microUSB Type-C per la ricarica veloce (Quick Charge 3.0) della maxi batteria, da 8.200 mAh, responsabile di un bel po’ dei 498 grammi di peso del tablet.

Protetto dal menzionato display scende in campo, nell’LG G Pad 5 10.1, un processore quadcore (2.24 GHz) Snapdragon 821, già visto sugli LG G6 e OnePlus 3T, qui messo in grado di sfruttare 4 GB di RAM (LPDDR4 ) e 32 GB di storage (UFS 2.0), più che sufficienti per file, app, e sistema operativo Android Pie 9.0.

Adeguato è anche il setting delle connettività che, nell’LG G Pad 5 10.1, mette in campo il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi ac, il GPS, un jack da 3.5 mm per le cuffie, ed uno slot per le SIM abili a implementare la connettività mobile senza ricorrere all’hotspot tethering dello smartphone. Al momento, il tablet LG G Pad 10.1 è già in commercio, a partire dalla Corea del Sud, teatro della presentazione del device, ad un prezzo di 440.000 won, pari a pressappoco 380 dollari o 340 euro.