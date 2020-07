LG Aristo 5: entry level con ultragrandangolo da 120°

Trascorse un paio di settimane dall’ultimo low cost, la sudcoreana LG Electronics ha sfoggiato, partendo dagli Stati Uniti, un nuovo smartphone entry level, l’LG Aristo 5 che, degno erede dell’Aristo 4+ dello scorso Settembre, propone un look “vecchia scuola”, in antitesi col nuovo corso intrapreso a Seoul col recentissimo LG Velvet.

LG Aristo 5, disponibile oltreoceano nella sola colorazione argento, tradisce anche nel design la sua natura cheap, con cornici poco ottimizzate nel frontale, dominato in alto da un notch a goccia (U) e, in basso, da un mento molto pronunciato: nel mezzo, il display FullVision da 5.7 pollici è un pannello LCD risoluto in HD+ (ovvero a 720 x 1520 pixel) secondo un aspetto panoramico a 19:9, capace di fungere da Flash per la selfiecamera, targata Nokia, da 5 megapixel (con supporto al gesture shot, video a 720p@30fs).

Il posteriore offre spazio ad uno scanner fisico per le impronte digitali, circolare, ovviamente posto al centro, con – poco più in alto – un’ellissi oblunga per la dual camera, atta a contenere, assieme al Flash LED, un sensore principale da 13 (messa a fuoco fasica, video a 1080p@30fps) ed uno da 5 (ultragrandangolo da 120° per i panorami) megapixel.

L’esigenza di mantenere abbordabile il listino ha obbligato all’adozione di un setting computazionale basico, ma capace di reggere un utilizzo di routine, non gamico: il processore è un octacore (2.0 GHz), il MediaTek Helio P22 (MT6762), abbinato alla scheda grafica PowerVR GE8320: la RAM non va oltre i 2 GB, mentre lo storage tocca quota 32 GB (15 disponibili), per fortuna ampliabili via microSD, ma solo di altri 32 GB.

Corredato di Wi-Fi ac (direct, hotspot), di 4G, di GPS (Glonass), lo smartphone low cost LG Aristo 5 supporta le cuffie sia cablate, grazie al jack da 3.5 mm, sia quelle wireless, stante la presenza dell’aggiornato Bluetooth 5.0 (A2DP): la porta microUSB, solo 2.0, non supporta la ricarica rapida della batteria, da 3.000 mAh, accreditata di 10 ore di conversazione telefonica.

Con Android 10 a bordo sotto interfaccia LG UX, LG Aristo è attualmente prezzato a 150 dollari, grazie all’operatore T-Mobile, che prevede un piano d’abbonamento con 24 rate mensili da 6.25 dollari: volendo evitare la rateizzazione, il medesimo device è disponibile anche sullo store Metrobyt, ov’è prezzato a poco più, nello specifico a 159.99 dollari.