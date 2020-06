Harmony 4: in campo il low cost di LG con ultragrandangolo e surround

Non sempre ciò che viene presentato in un mercato viene poi rilasciato in versione Global. LG ha una consumata tradizione di smartphone low cost, serie Harmony, proposta negli Stati Uniti ove nelle scorse ore, con la partnership dell’operatore Cricket (spin-off per prepagate di AT&T), ha appena listato, a 139.99 dollari, il nuovo LG Harmony 4, erede del modello messo in campo nel Luglio del 2019.

LG Harmony 4 (74.12 x 156.2 x 8.64 mm, per 173 grammi), con scocca plastica nella colorazione grigio scura (Titan gray), ha aggiornato il design che, ora, propone un più moderno notch a goccia (V) quale insenatura per la selfiecamera: quest’ultima, da 8 megapixel, supporta la modalità ritratto, gli autoscatti, e i selfie via riconoscimento delle gesture.

Il retro propone un tutt’altro che scontato scanner per le impronte digitali, leggermente oblungo, che riprende in piccolo l’ellissi soprastante, atta a contenere in orizzontale una dual camera, da 13 (principale) + 5 (ultragrandangolo da 120°) megapixel, assieme al relativo Flash LED.

Posto al riparo dal display, un pannello LCD IPS con risoluzione HD+ (720 x 1560 pixel) estesa su un’ampia diagonale da 6.1 pollici, è presente un processore octacore (2.0 GHz), il Mediatek Helio P22 con GPU PowerVR GE8320 da 650 MHz, supportato nel multi-tasking da un banco da 3 GB di RAM e, nello storage, da 32 GB (di cui però solo 17.9 a disposizione dell’utente), per fortuna espandibili via microSD.

Corredato di connettività essenziali, quali il mono SIM (nano) 4G, il Wi-Fi n dual band (direct, hotspot), il Bluetooth 5.0, ed il GPS (A-GPS), il jack da 3.5 mm, munito di uno speaker ottimizzato con il DTS:X 3D Surround, lo smartphone low cost LG Harmony 4 si avvale di una porticina microUSB Type-C 2.0 per caricare la batteria, da 3.500 mAh: il sistema operativo scelto è Android 10, col beneficio del concierge virtuale Google Assistant richiamabile direttamente dal pulsante fisico posto sul lato perimetrale destro (simmetrico ai 3 pulsanti stazionanti a sinistra, rispettivamente per accensione/spegnimento, volume su e giù).