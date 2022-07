LeTV Y2 Pro: ufficiale il clone estetico dell’iPhone 13

Ascolta questo articolo

Dopo aver “omaggiato” l’iPhone 13 lo scorso Maggio, il brand cinese LeTV / LeEco ha annunciato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, il LeTV Y2 Pro, che prende spunto esteticamente dall’iPhone 13 Pro.

Proposto nelle colorazioni nero Magic Night Black, blu viola Electric Blue, e arancione Summer Orange, lo smartphone “clone” LeTV Y2 Pro ha uno chassis (164.3 x 77.7 x 9.5 mm per 199 grammi) in metallo con frame laterali piatti (su uno dei quali si trova lo scanner per le impronte digitali), un frontale con tacca / frangetta e cornici ad angolo retto e, sul retro, in vetro satinato AG, una triplice fotocamera in alto a sinistra, con i sensori disposti in modo identico a quanto concepito da Cupertino col succitato iPhone 13 Pro.

Frontalmente, lo smartphone si avvale di un pannello LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+, quindi a 1560 x 720 pixel: la selfiecamera arriva a 5 megapixel e supporto lo sblocco del dispositivo mediante la scansione AI del volto. Il retro prevede una triplice fotocamera sulla quale spicca il sensore principale specificato, da 13 megapixel.

A guidare lato hardware il LeTV Y2 Pro è un processore a 12 nanometri e 8 core (2.0 GHz), l’UNISOC Tiger T610 con GPU ARM Mali G52 MP2: la RAM, da 4 o 6 GB, e lo storage, da 32. 128, o 256 GB, si combinano nelle SKU da 4+32 GB, 4+128 GB e 6+256 GB, prezzate rispettivamente a 599, 799 e 999 yuan (88, 118, 147 euro). La batteria, da 4.100 mAh, ottiene la carica, a 10W, mediante la porticina microUSB Type-C, presente quale connettività assieme al 4G, al Wi-Fi, al GPS, ed al Bluetooth 5.x.

Per il sistema operativo, il LeTV Y2 Pro adotta Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria LeOS 11.0: curiosamente, al posto di quelli di Google vi sono gli Huawei Mobile Services, grazie ai quali è possibile sincronizzare i dati col cloud di Huawei, e disporre di funzioni quali Huawei Sports, Huawei Health, Huawei Read, etc.