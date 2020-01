Lava Z71: ufficiale l’ultra low cost in HD+ e doppia fotocamera posteriore

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Nel complesso, 80 euro circa di prezzo ci può anche stare per il Lava Z71 che, in termini di completezza, forse manca solo dell'NFC: tuttavia, scavando a fondo, qualche tedioso compromesso si nota. Per esempio, 5.71 pollici in solo HD+ sono un po' limitanti, come pure i 2 GB di RAM, in virtù dei quali personalmente avrei preferito trovarci implementato Android in Go Edition. La batteria è bella corposa e, con un display così poco risoluto, dovrebbe esaltarsi quanto ad autonomia: però, mancando una ricarica rapida con Type-C, è ragionevole ipotizzare temi lunghetti per la ricarica. Infine, a bordo c'è Android Pie: arriverà anche il 10?