Itel A25: disponibile l’ultralow cost in Go Edition con display HD e Google Lens

Dopo Lava Z71, Tecno Spark Go Plus, e Tecno Camon 12 Air, Transsion Holdings ha concluso il poker di annunci del Gennaio 2020 con un ulteriore smartphone economico, formato dall’accessibilissimo Itel A25, proposto non a caso col leggerissimo Android Pie in Go Edition e in 3 sgargianti nuance gradientate (Gradient Purple, Gradient Sea Blue e Gradient Blue).

Itel A25, nel suo esile (9.85 mm) corpo, cela una batteria da 3.020 mAh, a carica standard via microUSB 2.0: privo di scanner per le impronte digitali, affida la sua sicurezza al Face Unlock della selfiecamera, da 2 megapixel, posta assieme ad un Flash LED dedicato nella spessa cornice superiore, simmetricamente riprodotta in basso da un mento altrettanto visibile.

Nel mezzo, il frontale propone, con uno screen-to-body del 70%, un compatto display LCD da 5 pollici, con risoluzione HD (295 PPI) e ottima leggibilità anche ai lati (tecnologia IPS): sul retro, alquanto sgombro, il costruttore ha posto, in un’elisse orizzontale, davanti al Flash LED di riferimento per gli scatti notturni, una monocamera da 5 megapixel (f/2.0, video 3gp@3ofps), con riconoscimento smart degli oggetti via Google Lens integrata, e scatti in formato grezzo HDR.

Diretto lato hardware da un non meglio precisato processore quadcore da 1.4 GHz, quasi sicuramente un Unisoc Spreadtrum SC9832E, l’Itel A25 risulta fluido, stante la sua natura di Go Edition, anche con solo 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile sino a 32 GB ricorrendo alla schedina microSD. Tipico telefono del 21° secolo, l’Itel A25 supporta l’uso di 2 schedine telefoniche, con 4G (per video ViLTE e chiamate VoLTE) e, oltre al GPS (A-GPS) per la geolocalizzazione, ed al jack da 3.5 mm con Radio FM, non si fa mancare le connettività Wi-Fi n (direct, hotspot) e Bluetooth 4.2 LE (A2DP).

Attualmente, Itel A25 è disponibile all’acquisto, sia online che off-line, a partire dal mercato d’esordio, in India, con un listino pari a circa 50 euro dedotti, cambio alla mano, dal prezzo originale pari a 3.999 rupie.