Tecno Spark Go Plus: smartphone economico con maxi display e ottima autonomia

Transsion Holdings, la conglomerata cinese attiva nei mercati emergenti con vari brand, dopo essersi dedicata allo spin-off Lava, con l’annuncio dello Z71, ha ufficializzato un nuovo entry level (79 euro, o 6.299 rupie) telefonico, questa volta a marchio Tecno Mobile, in veste di Tecno Spark Go Plus, successore del Tecno Spark 4 visto in quel di Settembre.

Tecno Spark Go Plus adotta un layout in stile waterdrop per il frontale della scocca, cadenzata nelle tonalità Vacation Blu e Hillier Purple, comprensivo anche di un sensore di luce ambientale, oltre che di un Flash LED: quest’ultimo opera in appoggio della selfiecamera, da 8 megapixel (con grandangolo da 81° e Face Unlock di 2a generazione).

Il retro presenta sia uno scanner centrale per le impronte digitali che, in alto a sinistra, un semaforo per la coppia formata da un Flash LED e dalla monocamera, sempre da 8 megapixel (f/2.0), con l’AI chiamata in causa (anche anteriormente) per l’effetto Bokeh, l’abbellimento degli scatti, il riconoscimento dei volti, e la modalità Ritratto.

Clou del segmento multimediale, comprensivo anche di un jack da 3.5 mm, è il display, un luminoso (punte di 480 nits) quanto riposante (grazie alla AI Read Mode che regola la temperatura del colore anche nelle singole app, per contenere lo stress visivo) Pannello LCD IPS da 6.52 pollici, con risoluzione HD+ estesa secondo un aspetto panoramico a 20:9, su uno screen-to-body dell’89.5%.

Ai timoni di comando, lo smartphone Tecno Spark Go Plus chiama in causa il processore quadcore (2.0 GHz) Helio A22 di MediaTek che, in coppia con la GPU PowerVR GE8300, sfrutta 2 GB di RAM, mentre lo storage – espandibile di altri 128 via microSD – conta su 32 GB di archiviazione locale.

Corredato di connettività quali il Dual SIM ibrido con 4G VoLTE, il GPS (A-GPS), il Wi-Fi n, ed il Bluetooth 4.2, lo smartphone Tecno Spark Go Plus ricarica – in modo sicuro (Safe Charging), tramite una comune microUSB 2.0 – la corposa batteria da 4.000 mAh, impreziosita con un’apposita modalità (AI Power Saving) di risparmio energetico. Il sistema operativo, infine, è Android Pie, in Go Edition, sotto interfaccia HiOS 5.5.2.