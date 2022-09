iQOO Z6 Lite 5G: ufficiale il gaming phone con l’esordiente Snapdragon 4 Gen 1

Ascolta questo articolo

Dopo i modelli di fascia media di fine Agosto, iQOO sotto marchio di Vivo dedicato al gaming, ha battezzato anche il mese di Settembre con un nuovo smartphone videoludico di fascia media, ovvero con lo spoileratissimo iQOO Z6 Lite 5G.

Il nuovo device arriva sul mercato, tramite lo store ufficiale e Amazon, nelle colorazioni Stellar Green e Mystic Night, con uno chassis spesso 8,25 mm e dal peso di 194 grammi che colloca a destra, nel pulsante di accensione, lo scanner per le impronte digitali: sempre lungo il perimetro è possibile notare il mini-jack da 3.5 mm e lo slot per il Dual SIM ibrido (espandendo lo storage sino a 1 TB si toglie spazio alla seconda nanoSIM). Frontalmente, sopra un piccolissimo mento, tra cornici inesistenti su 3 lati, sotto un vetro leggermente curvo (2.5D), è collocato un display LCD IPS da 6.58 pollici risoluto in FullHD+, ovvero a 2408 × 1080 pixel, molto fluido (120 Hz di refresh rate) e reattivo (240 Hz di campionamento del tocco).

La selfiecamera dell’iQOO Z6 Lite 5G si trova nel foro in alto al centro, e assurge alla risoluzione di 8 megapixel (f/2.0, Screen Flash): dietro, una sorta di vassoio leggermente in rilievo ospita assieme al Flash LED due grossi anelli: dei due, uno circoscrive il sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, Slow Motion, Time Lapse, Ai stickers, modalità Pro) con Eye Tracking autofocus, e l’altro costeggia un sensore da 2 megapixel (f/2.4), per le macro. Da notare che, pur essendo sempre presente la modalità ritratto, è solo la variante da 6 GB di RAM ad avere la modalità “Super Notte“.

Annunciato appena una settimana fa, compie il suo esordio assoluto in uno smartphone il processore Snapdragon 4 Gen 1, un octacore (2.0 GHz) da 6 nanometri in litografia, con triplo ISP (tangibile anche nel multi-frame e nella riduzione del rumore), Qualcomm AI Engine (es. miglioramenti in prestazioni, autonomia, fotografia, etc), e modem Snapdragon X51 5G. La RAM (LPDDR4X), espandibile via Extended RAM 2.0, è da 4 o 6 GB, mentre lo storage, come detto ampliabile con la schedina di memoria, di base è da 64 o 128 GB.

In termini di configurazione sarà possibile scegliere tra 4+64 GB (13.999 rupie o circa 176 euro) e 6+128 GB (15.499 o circa 195 euro). Sempre nell’ambito del comparto elaborativo, l’iQOO Z6 Lite 5G conferma la sua attenzione ai gamers attraverso un sistema di raffreddamento a 4 componenti e con le ottimizzazioni del tool “Ultra Game” (che mette a disposizione 3 settaggi: risparmio energetico, bilanciato, monster). Beneficiata anche dalla ricarica inversa, la batteria dell’iQOO Z6 Lite 5G ammonta a 5.000 mAh e trae la carica, via Type-C (OTG), velocemente a 18W (il caricatore non è incluso: comprandolo da solo si pagano 600 rupie, circa 7 euro, mentre comprandolo in kit col telefono il relativo prezzo cala a 399 rupie, 5 euro).

Chiamato a battagliare in un segmento molto affollato con rivali del calibro del Samsung Galaxy F13 5G, del Realme 9i 5G, del POCO M4 Pro 5G, del Redmi 11 Prime 5G, l’iQOO Z6 Lite 5G annovera diverse connettività, tra cui il GPS (Beidou, Galileo, Glonass, QZSS), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1 e l’NFC. Il sistema operativo sotto l’interfaccia FunTouchOS 12 è Android 12, con 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e 2 major update (quindi arriva ad Android 14).