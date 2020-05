Huawei Y8p: ufficiale con tripla fotocamera, ma senza GMS

Dopo aver annunciato l’arrivo in Italia degli Huawei Y6p e Y5p, il noto brand cinese, attualmente alle prese con un’estensione – per durata e intensità – del ban statunitense verso l’uso di tecnologie USA, ha messo a listino (nel Myanmar e, a partire dal 29 Maggio, in Bielorussia, ove i pre-ordini danno diritto al 99% di sconto su una Huawei Band 4 Pro) un ulteriore device, rappresentato dallo Huawei Y8p, con non pochi punti in comune rispetto all’Enjoy 10s.

Huawei Y8p (157.4 x 73.2 x 7.75 mm, per 163 grammi) ha un frontale con un notch a goccia e lo scanner per le impronte digitali nascosto sotto il display, un pannello FullHD+ da 6.3 pollici di tipo AMOLED: la selfiecamera arriva a 16 (f/.0) megapixel mentre, sul retro in vetro nelle nuance Breathing Crystal e Midnight Black, il semaforo di sinistra comprende una triplice fotocamera, da 48 (f/1.8, pixel binning, video a 1080p@30fps), 8 (ultragrandangolo da 120° f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4) megapixel.

Le configurazioni di memoria presenti sono due, con 4+128 GB (circa 245 euro) e 6+128 GB quanto a RAM + storage espandibile (via nanoSD, di altri 256 GB): in ambedue i casi, minimo comun denominatore è il processore a otto core (2.2 GHz), il Kirin 710F con scheda grafica ARM Mali-G51-MP4 (ottimizzata, quanto a gaming, dalla feature GPU Turbo 3.0).

L’array di connettività dello Huawei Y8p prevede il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il jack da 3.5 mm (con Radio FM), il modulo NFC per consentire i pagamenti contactless, il GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass), ed una microUSB Type-C (OTG, reversible connector) con la quale caricare (abbastanza rapidamente, a 10W) la batteria, da 4.000 mAh.

Animato da Android 10 sotto interfaccia EMUI 10.1, lo Huawei Y8p integra i Huawei Mobile Services e sfrutta l’App Gallery per reperire le applicazioni, essendo quindi senza GMS: tra le app preinstallate, per le videochiamate, spicca Huawei MEETime.