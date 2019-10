Enjoy 10s: da Huawei il terzo smartphone dei medio-gamma giovanili

In attesa di risolvere i problemi con gli USA e Google, Huawei non resta con le mani in mano e, anzi, prosegue nel presidiare accuratamente il mercato interno, ove ha già annunciato un nuovo modello, il medio-gamma l’Huawei Enjoy 10s, decisamente ispirato alle specifiche del recentissimo “cugino” Honor 20 Youth Edition

Enjoy 10s (157.4 x 73.2 x 7.75 mm, per 163 grammi) mantiene un design che, grazie al notch a goccia (per la selfiecamera da 16 megapixel, con focale a f/2.0), garantisce il 90,17% dello spazio disponibile frontalmente al display, un pannello da 6.3 pollici, FullHD+ che, in quanto AMOLED, consente di nascondere al suo interno uno scanner per le impronte digitali.

In conseguenza di ciò, il retroscocca, decisamente libero, può concentrarsi sulla già vista triplice fotocamera, in cui il sensore da 48 megapixel (f/1.8) è posto al centro, sotto quello per la profondità, da 2 megapixel (f/2.4), ma sopra quello ultragrandangolare, da 8 megapixel (f/2.4).

Nessuna miglioria sul piano delle connettività che, pur restando prive del modulo NFC per i pagamenti contactless, risultano comprensive di un mini jack da 3.5 mm per le cuffie, oltre che del Dual SIM, del 4G, del GPS (Glonass), del Wi-Fi ac dual band, e del Bluetooth 4.2: anche in questo caso, la porta è una microUSB Type-C, cui spetta il compito di caricare rapidamente, a 10W, la batteria confermata a 4.000 mAh di capienza.

Qualche novità, seppur marginale, si ravvisa nel comparto logico. Il cervello pensante è sempre formato dal processore Kirin 710F a otto core (prodotto in casa) e dalla relativa GPU Mali-G51 MP4 (messa a disposizione da ARM): la possibilità di scelta mnemonica, in questo modello, si riduce però alla sola configurazione che prevede 6 GB di RAM, e 64 GB di storage che, necessitando di ulteriore spazio, può sempre avvalersi dell’espandibilità via microSD (256 GB extra).

Con a bordo Android Pie, seppur celato dalla EMUI 9.1.1, lo Huawei Enjoy 10s può essere preordinato nelle colorazioni gradientate nero o madreperla, o in verde con onde di luce, al prezzo di pressappoco 153 euro (1.199 yuan), con l’effettiva disponibilità sul mercato calendarizzata per il prossimo 11 Novembre.