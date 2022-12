Huawei Enjoy 50z: ufficiale con il sistema operativo Harmony OS 2

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento Huawei Winter 2022 che ha ufficializzato anche il Nova 10 SE (con 128 GB a 1.999 yuan, e con 256 GB a 2299 yuan), e uno smartwatch con auricolari integrati, Huawei ha presentato lo smartphone Huawei Enjoy 50z e molte altre novità, anche in tema di accessori (es. un selfie stick con treppiede, a 199 yuan).

Basato sul Nova Y61, lo Huawei Enjoy 50z misura 164,28 x 75,8 x 8,94 mm, e pesa 188 grammi: le colorazioni disponibili sono tre, ovvero Midnight Black, Mint Green e Sapphire Blue. Frontalmente, nel notch a goccia si cela la selfiecamera da 5 megapixel, con modalità bellezza 6.1 e selfie super illuminati in HDR. Per il display, il costruttore ha scelto uno schermo LCD da 6.52 pollici risoluto in HD+, quindi a 1600 × 720 pixel, con 60 Hz appena come refresh rate.

Sul retro, che ricorda un po’ l’iPhone 13 Pro, è posta una tripla fotocamera: quest’ultima annovera anche due sensori da 2 megapixel, tra cui uno per la profondità e uno per le macro a 4 cm, ma brilla per il sensore principale, da 50 megapixel (f/1.8), con rallenty, light painting, e una modalità Super Night Shot, cioè notturna, in formato RAW.

Per il processore, è previsto un imprecisato octacore, mentre le memorie, RAM e storage, prevedono 4 o 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage: la combo da 4+128 GB costa 1.199 yuan, contro i 1.399 yuan richiesti per il modello con 6+256 GB. Al momento non sono noti eventuali prezzi per una distribuzione che varcasse i confini cinesi.

Lato hardware, il neo annunciato smartphone Huawei Enjoy 50z annovera pure una batteria da 5.000 mAh che, caricata rapidamente a 22.5W via Type-C, assicura massimo 6 ore di riproduzione video online, 6.1 di navigazione web, 4.3 ore di gaming, o 11,3 ore complessive di telefonate. Non mancano un mini-jack da 3.5 mm, il supporto al Wi-Fi dual band e lo scanner per le impronte digitali, posto di lato.

Per il sistema operativo, è in dotazione il firmware proprietario HarmonyOS 2, che porta in dote agli utenti funzionalità avanzate, come MeeTime e Super Device.