Huawei Nova Y61: ufficiale l’entry level con 50 megapixel e grande batteria

Ascolta questo articolo

Dopo aver messo in campo il tablet per aziende MatePad C5e, la lavagna smart per le riunioni ibride IdeaHub S2 e, via China Telecom, gli smartphone Hi Nova 10 Pro e Hi Nova 10, Huawei ha annunciato un nuovo smartphone, di fascia bassa, rappresentato dallo Huawei Nova Y61.

Il nuovo Huawei Nova Y61 misura 164.28 x 75.8 x 8.94 mm e ha un peso di 188 grammi: stilisticamente può essere scelto nei colori Sapphire Blue, Mint Green, Midnight Black, applicati a uno chassis dai frame laterali piacevolmente piatti. Davanti, c’è il notch a goccia mentre dietro vi è il bumper squadrato per la multicamera. In tema di specifiche, il sito global del costruttore che elenca il prodotto palesa l’adozione di un display LCD IPS da 6.52 pollici, risoluto in HD+ a 1600 × 720 pixel, con 1.67 milioni di colori e 60 Hz di refresh rate.

La selfiecamera è da 5 megapixel, con apertura a f/2.2, la modalità ritratto e i video a 1080 pixel, ma senza Flash e autofocus che, invece, sono presenti in appoggio al sensore principale della triplice fotocamera posteriore. Quest’ultima in particolare affianca due sensori minori, per macro e profondità, da 2 megapixel con f/2.4, a un sensore primario da 50 megapixel, con f/1.8: i video sono a 1080p e sono presenti le modalità panorama, Pro, le super macro, i disegni di luce, le foto “in movimento” e molto altro.

Per l’audio, sono implementate le ottimizzazioni Huawei Histen: lateralmente, si trova lo scanner per le impronte digitali. Per il processore, Huawei precisa solo l’innesto di un chip a otto core, con RAM e storage che si combinano in 4+64 e, solo per le regioni dell’Asia Pacifica, 6+64 GB.

La batteria, da 5.000 mAh, si carica rapidamente, via SuperCharge tramite la microUSB Type-C 2.0, a 22.5W. In tema di connettività, lo Huawei Nova Y61 prevede il mono SIM, il 4G (con banda 20 coperta), il Wi-Fi n monobanda, il Bluetooth 5.1, il GPS (A-GPS, Glonass, BeiDou, QZSS, Galileo), il mini-jack da 3.5 mm, e l’NFC. Il sistema operativo si sostanzia nell’interfaccia EMUI 12 a base Android con l’App Gallery.